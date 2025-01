Perfil de La Diabla y qué relación tuvo con la masacre de la familia del pastor Lora, en Aguachica

Zaida Andrea Sánchez , alias La Diabla, fue asesinada el pasado 23 de enero en el barrio Naranjal, ciudad de Medellín. Esta persona sería la persona que confundieron en Aguachica con la hija del asesinado pastor Marlon Lora, en hechos que terminaron con la vida de cuatro integrantes de la familia del religioso.

Según las investigaciones de las autoridades, Zaida Andrea iba bajando de una camioneta de alta gama, cuando dos hombres en motocicleta le dispararon en repetidas oportunidades. Esta mujer tenía antecedentes por homicidio y hurto.

Jacobo Solano, periodista, explicó en Noticias Caracol en vivo quién era alias La Diabla y qué conexión tenía con el caso de la familia asesinada en Aguachica.

¿Quién era alias La Diabla?

“La Diabla fue una joven de 27 años que tuvo un historial largo delictivo. Empezó muy joven en el mundo delincuencial, pero comenzó desde abajo. Primero estuvo en el tema de extorsión y fleteo, era la que marcaba en los bancos. Inició con ese perfil bajo y fue capturada en el 2013 o 2014 con otros fleteros. A medida que va pasando el tiempo, la Diabla se va fortaleciendo porque ella es de Gamarra, Cesar, pero estuvo en un enclave muy importante que es Aguachica. Aguachica se ha convertido en la capital de la cocaína de la Costa Atlántica porque es el tránsito que hace toda la mercancía que sale del Catatumbo”, explicó el periodista.

Jacobo Solano narró que alias La Diabla fue creciendo en el mundo delincuencial hasta que conoció a alias El Calvo, identificado como Alexander González, “que era el novio de ella. Con este tipo ya entró al mundo del narcotráfico a gran escala”.

En el negocio ilegal del narcotráfico, dijo Solano, La Diabla “con alias El Calvo se encargó de contactar, de recibir droga, de mover y empezó el tema de los dineros. Comenzaron a colocar dineros, hay gente en el tema del testaferrato y ellos se fortalecieron mucho, compraron propiedades, compraron carros, llevaron una vida llena de lujos, hay fotos donde se ven en playas, de paseo, en viajes y crecieron”.

La Diabla, según el periodista, tuvo una ambición muy grande, “quería ser ella la líder de todo y ahí es donde tomó la decisión de desaparecer a su novio, a quien mataron el 27 de diciembre en El Banco, Magdalena. Al parecer, hubo un amante en el medio, que fue quien organizó todo esto”.

Este amante al que se refirió Solano, hacía parte de la estructura criminal: “La base era La Diabla. Ella era la que hacía todos los negocios y alias El Calvo como que se le estaba saliendo de las manos, no le funcionaba y ella quería ser la líder. Entonces, a partir de allí empezó toda esta novela siniestra que tuvo desenlace en 25 días porque a El Calvo lo matan el 27 de diciembre y no pasó un mes cuando ocurrió la masacre del pastor Lora y su familia, después el escape de La Diabla y ahora la muerte de ella en Medellín”.

La Diabla iba con un niño poco antes de ser asesinada - Redes sociales

¿Por qué mataron a la familia del pastor Marlon Lora?

En cuanto a las razones por la que sicarios mataron al pastor Lora y su familia, el periodista afirmó que “hay diferentes teorías. Lo extraño es que ni la Fiscalía ni la Policía han dado resultados en este caso. Pareciera que no quisieran dar resultaros y buscaran enfriar el tema porque aquí lo que hay es un ajuste de cuentas. Se habla de una confusión, de que la familia Marlon Lora estaba en el lugar equivocado”.

Sobre la supuesta equivocación que terminó con la masacre de la familia Lora, para el periodista “esto no tiene sentido porque primero no asesinan a cuatro personas sin preguntar y La Diabla, que estaba en el lugar de los hechos, tenía unas características muy puntuales que era su cabello rubio. Entonces, cuando alguien contrata a un sicario le da unas especificaciones y este no va a escoger en el lugar sino que va a la fija”.

Según Jacobo Solano, había una relación entre el pastor Marlon Lora y alias El Calvo, la cual “era muy cercana. Lora era su asesor espiritual. Además, el pastor llegó desprevenido a ese lugar donde asistían todos los domingos, porque es a dos cuadras de la iglesia. Lo siguieron y parece que le tendieron una trampa”.

La presencia de alias La Diabla en el restaurante donde mataron a la familia del pastor Lora, dijo Solano, “no es casual. Ella pensó que con señalar al pastor y a la familia no iba a tener tanta trascendencia como tuvo a nivel nacional. Además, cuando a ella la identifican en redes sociales dentro del restaurante, ahí es donde entendió la dimensión del tema en el que se metió. Entonces, escapó de Aguachica, se refugió en donde unos familiares y es cuando estalló este asunto”.

El periodista explicó que alias La Diabla “cambiaba su aspecto, se disfrazaba, tenía muchas identidades, era una mujer que se movía muy bien en el bajo mundo, pero, además, el sicario al primero que impactó fue al pastor y luego impactó a la mujer del pastor. Los hijos del pastor trataron de moverse, pero luego les dispararon. Entonces, el tema de la confusión lo quiso inicialmente mostrar la alcaldesa de Aguachica”.

Familia Lora, asesinada en Aguachica - Redes sociales

Masacre en Aguachica fue "un ajuste de cuentas": periodista Jacobo Solano

Solano recalcó que lo sucedido con la familia del pastor Marlon Lora “fue un ajuste de cuentas, de dineros y La Diabla estaba en todo este cuento. El tema es de colocación de dinero, también se habla de una droga que se perdió y de un dinero muy grande que tienen ubicado en diferentes iglesias religiosas de la zona”.

Finalmente, el periodista explicó que alias La Diabla, luego de que ocurriera la masacre de la familia del pastor, escapó a Medellín para buscar refugio de bandas delincuenciales, pero la terminaron asesinando.