Rodrigo Pardo, un hombre apasionado por el periodismo que invitaba a "no tragar entero"

Falleció en Bogotá uno de los más destacados periodistas y columnistas de Colombia, Rodrigo Pardo. En Noticias Caracol le rendimos un sentido homenaje al comunicador, excanciller y, sobre todo, al gran ser humano que dejó este mundo.



En diciembre de 2022, en entrevista con Gustavo Gómez, el excanciller abiertamente se refirió a la muerte, o mejor, a la fragilidad de la vida, como el mismo la define: "Definitivamente, no estamos preparados para lo único que tenemos como inevitable. No sabemos cómo morir".

“Después de que me anunciaran la enfermedad murió mi padre y luego mi hermano. El que iba a morir era yo, no ellos. La muerte es inevitable, pero, además, ilógica”, dijo el excanciller para la revista Bocas.

A Rodrigo Pardo el periodismo lo atrapó; ahí se quedó desde que fue director del diario El Espectador, pero antes fue canciller y académico. Un hombre ponderado, que en sus clases a los futuros periodistas les enseñaba a no tragar entero.

"Buscar el fondo de las cosas y no solamente conformarnos con la primera versión que encontramos", manifestó Pardo, en entrevista con el Politécnico Grancolombiano.

Sin duda, su paso por la vida pública lo marcó para ser el grande que fue. Estuvo al lado del entonces presidente Virgilio Barco, como consejero presidencial, fue viceministro y embajador en Venezuela del expresidente Cesar Gaviria, canciller del Gobierno del expresidente Ernesto Samper y también embajador en Francia.

Después de esta larga trayectoria en lo público, llegó en 1997 al diario El Espectador como director.

Luego de su paso por el diario El Espectador hizo parte del periódico El Tiempo como editor general y subdirector, consejero editorial de la Revista Semana y director de la revista Cambio.

En revista Cambio, sus investigaciones levantaron ampolla. Entre las más recordadas, el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Tiempo después de esta publicación se anunció el cierre de la revista. "El cierre de un medio siempre será una pérdida grande", dijo.

Pardo fue director de Noticias RCN hasta el 2015. Tiempo después regreso a la Revista Semana como director editorial hasta 2020, cuando varios periodistas, que por años hicieron parte de esta publicación, se retiraron. Él, fiel a sus convicciones, también lo hizo.

En Caracol Televisión fue ejemplo de periodismo con sus aportes y análisis, como en la elección presidencial del 2018, en donde participo del Gran Debate.

El periodismo en Colombia está de luto; partió uno de los grandes, un caballero, un señor periodista íntegro.

El padre, el amigo y el novio de Margarita Bernal, quien hoy lo despide en medio de grandes recuerdos.