Mamá de Yeison Jiménez reveló cómo se enteró de la muerte de su hijo: "Estuve en shock muchas horas"

"Un grito desgarrador" es lo que recuerda la mamá de Yeison Jiménez tras enterarse del trágico accidente en el que su hijo perdió la vida. Día a Día, de Caracol Televisión, fue el primer programa que Luz Mery Galeano, mamá del cantante manzanareño, escogió para brindarle un homenaje a su hijo. La mujer contó cómo se enteró de la muerte de Yeison y los momentos de angustia que vivió tras conocer el siniestro.



Lucy mencionó que el día del accidente de su hijo, “cuando a mí me dan la noticia, yo estaba en el pueblo, en Manzanares, me llamó una amiga. Yo estaba sana e incluso ya iba como de salida, ya iba a recoger maletas. Yo estaba con otra amiga que vino a visitarme. La señora tenía gripa y yo tenía bronquitis. Ella me dijo que parara en una droguería porque se iba a inyectar. Ella se entró a inyectar, me llamó mi amiga de Chiquinquirá y me dice estas palabras: ‘Hola, mi Lucy, ¿qué más, cómo estás? Lucy, me acabó de llamar un amigo de la Fiscalía y me dijo que la avioneta de Yeison se siniestró y que todo lo que había ahí se quemó”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Agregó la mamá de Yeison que “hace unos cuatro o cinco años, un conocido de nosotros que es policía también me llamó a decirme eso, pues yo gritaba en la casa y hasta que no escuché la voz de mi hijo, yo no me iba a calmar. Llamaron a la oficina y dijeron que él estaba en Popayán ese día. Entonces, lo tomé con más calma (el accidente donde murió su hijo) y pensé que ya me hubiera llamado mi hija o me hubiera llamado alguien a decirme la noticia. Entonces, yo le dije a mi amiga ‘no, yo no creo. ¿Otra vez con eso? ¡Qué pereza!’”.

"Se nos fue el niño": mamá de Yeison Jiménez

En el momento cuando se enteró del accidente, dijo la madre de Yeison Jiménez, “no me dio por marcarle a él. A pesar de que dentro de mí no asimilaba eso, tampoco me dio por marcarle a él ni a ninguno del grupo que se fue con él. Comencé a marcarle a mi hija menor, no me contestaba. Empecé a marcarle al novio, no me contestaba. En ese instante yo sentía que estaba pasando algo raro. Le marqué a Lina, mi hija mayor, y no me contestaba. Pensé, ‘es muy raro’. Volví e insistí. Cuando me contestó mi hija mayor, me dijo, ‘mamá, se nos fue el niño’”.



La reacción de Luz Mery fue un “grito desgarrador, que yo creo que todo el pueblo de Manzanares lo escuchó porque cuando yo volteé a mirar, estaba rodeada del pueblo. Ahí mismo me entraron a la droguería, me ofrecieron, muy queridas las muchachas de ahí, agua. Uno no asimila esto y mucho menos un totazo de esos. Es muy duro, muy fuerte”.



Lucy mencionó que, tras conocer la trágica noticia, “yo me quedé en shock, yo no sabía ni qué hacer porque ya tenía que aceptar esa realidad. ¿Y cómo? Es un pueblo muy lejos, salimos para Bogotá, me cambiaron de carro, me tenían otro conductor, llegué a la casa de mi nuera como a las 2:00 de la mañana y cada paso que daba me mostraba una realidad. No dormí, estuve en shock 26 o 28 horas, sin comer, sin dormir, peleando con Dios”.

Publicidad

Finalmente, la mamá de Yeison Jiménez dijo cómo ha manejado el boom mediático que significó la muerte de su hijo: “Ha sido una presión que uno comprende porque son muchísimas las personas que lo querían a él, que lo admiraban a nivel mundial”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias