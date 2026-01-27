Así se verá el corredor de la carrera Séptima en Bogotá: ¿cuándo se inician las obras?

La Alcaldía de Bogotá anunció que en febrero de este año comenzarán las obras sobre la carrera Séptima, entre las calles 99 y 200, con las cuales, se dice, se beneficiarán más de dos millones de personas que habitan, transitan y trabajan en este importante corredor vial de la localidad de Usaquén.



Según la Alcaldía, las labores de obra comenzarán con los tratamientos silviculturales entre las calles 99 y 183, además de la construcción del carril exclusivo de TransMilenio en el costado occidental, entre las calles 116 y 121, y el traslado de la red matriz de acueducto, en el tramo comprendido entre las calles 99 y 110.

Este proyecto se ha organizado en tres grupos:

Grupo 1: desde la calle 99 hasta la calle 127, incluida su intersección

Grupo 2: entre las calles 127 y 183

Grupo 3: desde la intersección de la calle 183 hasta la calle 200, junto con el Patio-portal.



¿Cuánto cuestan las obras en la carrera Séptima?

Sobre cuanto costo tendrá el proyecto, este será superior a 1,8 billones de pesos (incluidos los costos de adquisición de predios). A lo largo de sus 11,56 kilómetros, contempla la construcción de cuatro carriles para tráfico mixto, dos carriles exclusivos para TransMilenio, 14 estaciones del sistema de transporte masivo y un Patio-portal con un área superior a 80.000 metros cuadrados.

El nuevo corredor de la carrera Séptima contará con 11,56 kilómetros de ciclorrutas, las cuales estarán ubicadas al costado occidental a lo largo de todo el recorrido.



Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), dijo que “en este proyecto, el tema ambiental es una prioridad, por eso vamos a tener que reemplazar alrededor de 1.500 árboles, pero vamos a plantar, al finalizar el proyecto, más de 4.300 con especies nativas que van a ayudar a la Estructura Ecológica Principal y a conectar los Cerros Orientales de Bogotá con el corredor de la carrera Séptima. También, vamos a tener casi 400 sistemas de drenaje urbano que nos van a ayudar, junto con el trabajo que realizaremos con Acueducto, a darle manejo al tema de las inundaciones. Además, vamos a tener casi 400.000 metros cuadrados de espacio público nuevo, entre espacio público, jardinería y zonas verdes; ciclorruta en el costado occidental a lo largo de todo el recorrido, 14 estaciones de TransMilenio, dos puentes, (en la calle 100 y 127), dos pasos deprimidos, en la 100 y en el acceso al Patio-portal”.



La Alcaldía espera que, una vez finalizadas las obras en la carrera Séptima, al día transiten por esta importante vía de Bogotá 140.000 vehículos y más de 200.000 pasajeros. “El espacio se distribuirá de forma más equitativa para que el transporte público tenga más espacio para circular”, explicó.

¿Qué pasará entre las calles 24 y 99?

Finalmente, la Alcaldía indicó qué sucederá con el tramo comprendido entre las calles 24 y 99 de la carrera Séptima. “En agosto de 2024, el Distrito revocó la licitación de los tramos 1 y 2 (entre calles 24 y 99) tras analizar el impacto del proyecto en la movilidad, dados los frentes de obra que marchan en paralelo: Línea 1 del Metro de Bogotá, la avenida carrera 68 y los más de 60 contratos de obra adicionales que estaban en marcha. Además, en estos tramos se realizó un proceso de selección que se declaró desierto”.

Agregó que “la Administración distrital busca la mejor solución para el 'Corredor de la carrera Séptima' entre calles 24 y 99, que dé respuesta a las nuevas dinámicas de movilidad identificadas en la Encuesta de Movilidad 2023, que permita la articulación de los diferentes modos de transporte en Chapinero y Santa Fe, y brinde mejores beneficios en movilidad sostenible, espacio público, tiempos de viaje y seguridad vial. Para esto, no se requerirá contratar nuevos diseños; se partirá de los análisis de movilidad del borde oriental y los diseños con los que cuenta el Distrito para adecuarlos a la mejor solución para la ciudad”.

