En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ECUADOR
CENTRO DEMOCRÁTICO
ESPAÑA
SALVO BASILE
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Accidente fatal en la vía Panamericana, en Cauca, por choque de dos vehículos: uno explotó

Accidente fatal en la vía Panamericana, en Cauca, por choque de dos vehículos: uno explotó

Preliminarmente se informa que hubo dos muertos y varios heridos por el incidente en la carretera, que está bloqueada por el incendio que produjo tras la explosión.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Accidente en vía Panamericana de dos vehículos: hay muertos y heridos
Captura de pantalla

Un grave accidente se registró en la mañana de este martes 27 de enero en Cauca, en la vía Panamericana, cuando dos vehículos chocaron en el sector conocido como Pescador, en el tramo que conecta a Popayán y Cali, a la altura del río Cabuyal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El accidente deja por lo menos dos personas muertas, aunque no se descarta que esta cifra pueda aumentar por la gravedad del choque, en el que también se reportan varios ciudadanos heridos.

Últimas Noticias

  1. Así se verá el corredor de la carrera Séptima en Bogotá: ¿cuándo se inician las obras?
    Carrera Séptima -
    Fotos: Alcaldía de Bogotá
    BOGOTÁ

    Así se verá el corredor de la carrera Séptima en Bogotá: ¿cuándo se inician las obras?

  2. Inundación en Calle 80.
    Inundación en Calle 80.
    Bogotá Tránsito
    BOGOTÁ

    Reportan inundación en la Calle 80 con Av. Caracas de Bogotá: así está la movilidad del sector

¿Qué se sabe de las víctimas en la vía Panamericana?

El choque se produjo entre un vehículo de transporte público y un camión. Este último estalló y se generó un incendio en la carretera, que quedó bloqueada mientras se controla la emergencia y se atiende a las personas que resultaron heridas.

Al parecer, el bus transportaba pasajeros. Se sabe que las víctimas están siendo trasladadas a centros asistenciales de Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán.

El Cuerpo de Bomberos de la zona intenta controlar las llamas, mientras se trabaja en el rescate de sobrevivientes del accidente de tránsito, cuyas causas aún no han sido establecidas. (Lea también: Trágico accidente de tránsito en Bogotá: motociclista murió tras ser arrollado por una tractomula)

Publicidad

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cauca

Accidentes de Tránsito

Popayán

Publicidad

Publicidad

Publicidad