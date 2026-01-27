Accidente fatal en la vía Panamericana, en Cauca, por choque de dos vehículos: uno explotó

Un grave accidente se registró en la mañana de este martes 27 de enero en Cauca, en la vía Panamericana, cuando dos vehículos chocaron en el sector conocido como Pescador, en el tramo que conecta a Popayán y Cali, a la altura del río Cabuyal.

El accidente deja por lo menos dos personas muertas, aunque no se descarta que esta cifra pueda aumentar por la gravedad del choque, en el que también se reportan varios ciudadanos heridos.



#LOÚLTIMO | Reportan un grave accidente en la vía panamericana, en Cauca, por choque de dos vehículos. Según los reportes, hubo dos muertos y varios heridos por el incidente.



¿Qué se sabe de las víctimas en la vía Panamericana?

El choque se produjo entre un vehículo de transporte público y un camión. Este último estalló y se generó un incendio en la carretera, que quedó bloqueada mientras se controla la emergencia y se atiende a las personas que resultaron heridas.



Al parecer, el bus transportaba pasajeros. Se sabe que las víctimas están siendo trasladadas a centros asistenciales de Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán.



El Cuerpo de Bomberos de la zona intenta controlar las llamas, mientras se trabaja en el rescate de sobrevivientes del accidente de tránsito, cuyas causas aún no han sido establecidas. (Lea también: Trágico accidente de tránsito en Bogotá: motociclista murió tras ser arrollado por una tractomula)

Noticia en desarrollo.