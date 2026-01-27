Temblor en Colombia durante la madrugada de este martes 27 de enero: epicentro fue cerca de Bogotá

En la madrugada de este martes, 27 de enero de 2016, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor en Colombia, el cual tuvo como epicentro el municipio de Lenguazaque, departamento de Cundinamarca.



Según la entidad, este movimiento telúrico fue de magnitud 3,0, ocurrió a las 4:20 de la madrugada y presentó una profundidad de 149 kilómetros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Servicio Geológico Colombiano informó que las coordenadas de este temblor en Colombia fueron latitud 5,26 y longitud -73,73.

El municipio de Lenguazaque está ubicado a unos cien kilómetros de la ciudad de Bogotá. A pesar de esto, no se reportó que este movimiento telúrico se haya sentido en la capital de la República.



Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños en estructuras ni personas lesionadas tras este temblor.



Publicidad

¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Durante un temblor, es fundamental que cualquier persona mantenga la calma para tomar decisiones acertadas y reducir el riesgo de accidentes. Lo primero que debe hacer es evaluar rápidamente su entorno y buscar un lugar seguro. Si se encuentra dentro de una vivienda u oficina, lo más recomendable es aplicar la regla “agacharse, cubrirse y sujetarse”. Esto implica agacharse para evitar perder el equilibrio, cubrirse bajo un mueble sólido como una mesa resistente o escritorio, y sujetarse de este para mantenerse protegido ante movimientos bruscos.

La persona debe mantenerse alejada de ventanas, espejos, objetos que puedan caer, estanterías inestables y electrodomésticos grandes. Si no hay un mueble apropiado cerca, puede situarse junto a una pared estructural, protegiendo la cabeza con los brazos o con algún objeto acolchado.

Publicidad

Si el temblor sorprende a alguien en la calle, lo adecuado es alejarse de cables eléctricos, fachadas, árboles y postes. Debe buscar un espacio abierto donde no haya riesgo de caída de objetos o estructuras. En caso de que la persona esté conduciendo, debe detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o edificaciones, y permanecer dentro hasta que el movimiento cese.

Una vez terminado el temblor, la persona debe conservar la calma y verificar si hay heridos en el entorno inmediato. Si es posible, puede brindar primeros auxilios básicos, siempre evitando exponer su seguridad. También es importante revisar si hay fugas de gas, cortos eléctricos o daños estructurales evidentes. En caso de detectar alguna anomalía, debe evacuar el lugar y notificar a las autoridades competentes.

Después del sismo, es recomendable usar las escaleras y evitar los ascensores, pues podrían haberse averiado. La persona debe dirigirse a un punto de encuentro previamente establecido o a una zona segura al aire libre. Allí es conveniente mantenerse informado mediante fuentes oficiales, como el servicio geológico o los organismos de gestión del riesgo, para conocer si existe peligro de réplicas o si es necesaria una evacuación prolongada.

Finalmente, la persona debe mantener la comunicación con familiares y conocidos, preferiblemente por mensajes de texto para evitar congestionar las líneas telefónicas. Revisar el estado emocional de quienes la rodean y conservar una actitud tranquila contribuye a que todos puedan enfrentar la situación de manera segura y organizada.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias