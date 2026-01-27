Trágico accidente de tránsito en Bogotá: motociclista murió tras ser arrollado por una tractomula

En la noche del lunes, sobre las 11:46 p. m., las autoridades de Bogotá reportaron un accidente de tránsito que terminó con la muerte de un motociclista en la avenida Boyacá con calle 66, sentido norte - sur, tras ser arrollado por una tractomula. De acuerdo con primeras versiones, conocidas por el Ojo de la noche de Noticias Caracol, el conductor de la moto estaba transitando sentido occidente – oriente e intentando cruzar la avenida Boyacá, sin percatarse, terminó chocando con el enorme vehículo.



El motociclista, lamentablemente, perdió la vida en el lugar de este siniestro vial. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, además de personal de ambulancias, llegaron hasta el punto para intentarle salvar la vida al ciudadano, pero infortunadamente no lo lograron.

La Policía de Tránsito y efectivos de Criminalística también hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida.

Durante varios minutos, esta importante vía de la ciudad estuvo cerrada mientras que Criminalística hacía la inspección del cuerpo.



Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima fatal en este accidente de tránsito.



Accidente en autopista Norte deja una persona muerta

El mismo lunes, pero en horas de la madrugada, las autoridades reportaron el fallecimiento de una persona en la autopista Norte, a la altura de la calle 195, sentido sur – norte. Los hechos ocurrieron sobre las 2:00 de la madrugada cuando el conductor de un camión estrelló a un ciudadano.

Durante tres horas, unidades de Criminalística llevaron a cabo las labores de levantamiento del cuerpo de la víctima y pasadas las 5:00 de la mañana el fallecido fue trasladado a Medicina Legal para el reconocimiento y la entrega a sus familiares. “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre camión y peatón en la autonorte con calle 195, sentido sur–norte. Ambulancia y personal de la concesión en el punto. Secretaría de Movilidad de Bogotá y grupo de criminalística en desplazamiento”, informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la madrugada.



Cifra de muertes por accidentes de tránsito en Bogotá

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el año 2025 se reportaron 7.741 fallecimientos por accidentes de tránsito en Colombia, lo que representa un incremento del 4,66% frente a 2024, cuando se registraron 7.396 muertes en siniestros viales.

En contraste, Bogotá presentó una tendencia a la baja: en 2025 la capital contabilizó 560 víctimas fatales, cifra que evidencia una reducción del 3,28% respecto a 2024, año en el que se reportaron 579 fallecimientos asociados a incidentes de tránsito.

