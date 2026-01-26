Cierran estación de TransMilenio desde el 31 de enero por obras del Metro de Bogotá

En el marco de la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la empresa TransMilenio S.A. anunció que la estación Avenida Jiménez, ubicada sobre la troncal Caracas, dejará de operar a partir de este sábado 31 de enero de 2026. Para mitigar el impacto en la movilidad y dar continuidad al servicio, entrará en funcionamiento de manera simultánea una estación temporal situada entre las calles 10 y 8.

La medida responde a la necesidad de avanzar en el cronograma de obra del proyecto ferroviario, lo que implica el cierre de los tres vagones de la estación actual sobre la avenida Caracas, así como el acceso al túnel peatonal y la salida por la calle 11. Con esta habilitación, ya son cinco las infraestructuras temporales operativas en la troncal Caracas Centro destinadas a garantizar el acceso al sistema durante la fase de construcción del Metro.



¿Dónde estará ubicada la estación temporal de la Avenida Jiménez?

La estación temporal Avenida Jiménez se localiza aproximadamente a 300 metros del túnel peatonal que conecta tradicionalmente con la estación de la troncal Caracas. Esta nueva estructura consta de tres vagones y ha sido diseñada para absorber la demanda de pasajeros que se desplazan hacia diversos puntos de la ciudad.



Lucy Cucaita, directora de Operación Troncal de TransMilenio S.A., explicó que la puesta en marcha de estas estaciones temporales es fruto de una articulación técnica con la Empresa Metro. "Nuestra prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad", señaló la funcionaria.

Con el cierre del túnel y los vagones de la Caracas, la dinámica de trasbordos y rutas sufrirá modificaciones importantes que los usuarios deberán tener en cuenta:



Conexión entre troncales: Los desplazamientos entre el Eje Ambiental, la troncal Américas y la Caracas Sur se apoyarán principalmente en la Ruta Fácil 5 . Este servicio, disponible en la estación temporal, suple la conexión que anteriormente se realizaba a través del túnel peatonal.

Los desplazamientos entre el Eje Ambiental, la troncal Américas y la Caracas Sur se apoyarán principalmente en la . Este servicio, disponible en la estación temporal, suple la conexión que anteriormente se realizaba a través del túnel peatonal. Vagones en operación: Permanecerán operativos los dos vagones de la estación ubicada sobre la avenida Jiménez con acceso por la carrera 12 . Allí continuarán funcionando los servicios: Hacia Américas: F23, F51 y ruta 5. Hacia Eje Ambiental: J70 y J23. Hacia Museo Nacional: M51.



Rutas de la estación temporal de la Avenida Jiménez

La nueva infraestructura temporal cubrirá las conexiones hacia las principales troncales del norte, occidente y sur de la ciudad:



Destino / Troncal Rutas Disponibles Autonorte, Suba, Calle 26, Américas y Eje Ambiental 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54 Caracas Sur y Carrera 10 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18

Recomendaciones para los usuarios

TransMilenio ha desplegado equipos en territorio para realizar jornadas informativas y orientar a los ciudadanos sobre las alternativas de movilidad disponibles. Se recomienda a los usuarios:

Planear el viaje con antelación utilizando la aplicación oficial TransMiApp. Verificar los transbordos, especialmente aquellos que involucran la conexión entre las Américas y la Caracas Sur, que ahora se realizarán vía la Ruta Fácil 5. Recargar la tarjeta tullave de forma digital o en puntos autorizados para agilizar el ingreso a la nueva estación temporal.

Esta transición operativa es parte de las medidas implementadas para facilitar el flujo de pasajeros mientras se desarrollan los trabajos de infraestructura a gran escala en el corredor de la avenida Caracas.

