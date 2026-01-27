Reportan inundación en la Calle 80 con Av. Caracas de Bogotá: así está la movilidad del sector

Las autoridades de movilidad de Bogotá reportaron en la mañana de este martes 27 de enero una fuerte inundación sobre el deprimido de la Calle 80 con Av. Caracas, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en últimas horas. El agua en la vía imposibilita que los vehículos transiten por el corredor, lo que puede impactar el tráfico en hora pico, cuando las personas transitan a sus trabajos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Debido a las lluvias de las últimas horas, se presenta inundación en el deprimido de la Av. Calle 80 con Av. Caracas. Se asigna unidad de Bomberos Bogotá, personal del Acueducto Bogotá en desplazamiento", indicó Bogotá Tránsito.

Esta emergencia se suma a la ocurrida en la localidad de Engativá, donde un árbol cayó sobre un tractocamión, generando afectación de la calzada. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá también se encuentra en el punto realizando el tronzado del árbol, para liberar el corredor. El paso está restringido.



Por otro lado, se reportó un accidente en la noche del lunes, sobre las 11:46 p. m., cuando un motociclista murió en la avenida Boyacá con calle 66, sentido norte - sur, tras ser arrollado por una tractomula. De acuerdo con primeras versiones, informadas por el Ojo de la noche de Noticias Caracol, el conductor de la moto estaba transitando sentido occidente – oriente e intentando cruzar la avenida Boyacá, pero terminó chocando con el enorme vehículo.



[06:34 a.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las lluvias de las últimas horas, se presenta inundación en el box culvert de la Av. Calle 80 con Av. Caracas. Se asigna unidad de @BomberosBogota, personal del @AcueductoBogota en desplazamiento. pic.twitter.com/eQDqYzUjOr — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026

Publicidad

Recomendaciones para manejar en la lluvia en Bogotá

La Alcadía de Bogotá, en su página web, presenta algunas recomendaciones útiles para conducir en temporada invernal:

Bájale a la velocidad. Frena suave y paulatinamente, ya que la distancia de frenado aumenta por el piso húmedo.

Revisa constantemente las luces del vehículo, así eres visible ante otros actores viales.

Verifica el estado y presión de los neumáticos, pues con la lluvia estos pueden perder agarre con el pavimento.

Esquiva las vías donde haya manchas de aceite, teniendo en cuenta que podrían hacer que vehículos como las motocicletas se deslicen ocasionando un siniestro vial.

Comprueba el estado de los frenos, ya que la lluvia puede mojar en exceso los discos y formar una capa líquida entre estos y la pastilla.

Evita movimientos o maniobras bruscas, porque la adherencia con el asfalto húmedo es menor.

Evita cruzar por encharcamientos, pues debajo de estos pueden estar presentes obstáculos.

A propósito de las recomendaciones y dando seguimiento a las acciones del Distrito para evitar siniestros viales en esta época de lluvias, es importante destacar la labor del Grupo Guía de la Secretaría Distrital de Movilidad, presente en espacio público, vías y ciclorrutas con el objetivo de mejorar la movilidad.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL