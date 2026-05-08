Sancionan a adolescente en Neiva por grave agresión y secuestro de una joven de 16 años.

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes sancionó a un menor de edad a 3 años y 3 meses de privación de la libertad por secuestrar y agredir sexualmente a una adolescente de 16 años en hechos ocurridos en la ciudad de Neiva, según informó la Fiscalía General de la Nación.



De acuerdo con el reporte oficial entregado por el ente investigador, la decisión judicial quedó en firme luego de que las pruebas presentadas por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) permitieran demostrar la responsabilidad del joven en varios delitos relacionados con el caso.

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La Fiscalía indicó que el adolescente aceptó los cargos durante la audiencia preparatoria y posteriormente fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, ambas conductas agravadas, además del delito de secuestro simple.

Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2025 en el barrio El Centro de Neiva. Según la información oficial, la víctima, una joven de 16 años, se encontraba en vía pública junto a su hija recién nacida mientras esperaba un servicio de transporte.



En ese momento, de acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, la adolescente fue abordada por el hoy sancionado, quien se movilizaba en una motocicleta acompañado de otra persona.



La entidad señaló que el menor de edad intimidó a la víctima utilizando un arma cortopunzante y posteriormente le tapó la boca, situación que hizo que la joven perdiera el conocimiento. Luego habría sido trasladada hasta un inmueble ubicado en el barrio El Obrero de la capital huilense.

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En ese lugar, según la Fiscalía, la adolescente fue víctima de agresión sexual. El ente acusador también indicó que después de los hechos la joven y su hija fueron abandonadas, mientras que varias de sus pertenencias fueron hurtadas.

Entre los elementos robados, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraban un teléfono celular, dinero en efectivo y otros objetos personales de la víctima.

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La investigación fue adelantada por una fiscal de la URPA de la Seccional Huila, quien presentó ante el juez los elementos materiales probatorios y demás evidencias recopiladas durante el proceso judicial.

Actualmente, el menor permanece recluido en un centro de atención especializada.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la decisión judicial ya quedó ejecutoriada y que el caso se desarrolló bajo los lineamientos establecidos por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co