En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MURIÓ GERMÁN VARGAS LLERAS
COLOMBIA DECIDE
HANTAVIRUS
MATEO PÉREZ
SHAKIRA
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Sancionan a adolescente en Neiva por grave agresión y secuestro de una joven de 16 años.

Sancionan a adolescente en Neiva por grave agresión y secuestro de una joven de 16 años.

Tras aceptar su responsabilidad el adolescente fue recluido en un centro de atención especializada en el Huila.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de may, 2026
Comparta en:
Sancionan a adolescente en Neiva por grave agresión y secuestro de una joven de 16 años.
Fiscalía General de la Nación -
Colprensa

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes sancionó a un menor de edad a 3 años y 3 meses de privación de la libertad por secuestrar y agredir sexualmente a una adolescente de 16 años en hechos ocurridos en la ciudad de Neiva, según informó la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el ente investigador, la decisión judicial quedó en firme luego de que las pruebas presentadas por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) permitieran demostrar la responsabilidad del joven en varios delitos relacionados con el caso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Fiscalía indicó que el adolescente aceptó los cargos durante la audiencia preparatoria y posteriormente fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, ambas conductas agravadas, además del delito de secuestro simple.

Últimas Noticias

  1. Caribeña Noch
    Foto: Freepik / Caribeña Noche
    COLOMBIA

    Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, viernes 8 de mayo de 2026: números ganadores

  2. TransMilenio entregará un viaje gratis a usuarios que cumplan con este requisito: pocos lo conocen
    Alcaldía de Bogotá
    BOGOTÁ

    TransMilenio entregará un pasaje gratis a usuarios que cumplan con este requisito: pocos lo conocen

Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2025 en el barrio El Centro de Neiva. Según la información oficial, la víctima, una joven de 16 años, se encontraba en vía pública junto a su hija recién nacida mientras esperaba un servicio de transporte.

En ese momento, de acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, la adolescente fue abordada por el hoy sancionado, quien se movilizaba en una motocicleta acompañado de otra persona.

La entidad señaló que el menor de edad intimidó a la víctima utilizando un arma cortopunzante y posteriormente le tapó la boca, situación que hizo que la joven perdiera el conocimiento. Luego habría sido trasladada hasta un inmueble ubicado en el barrio El Obrero de la capital huilense.

Publicidad

En ese lugar, según la Fiscalía, la adolescente fue víctima de agresión sexual. El ente acusador también indicó que después de los hechos la joven y su hija fueron abandonadas, mientras que varias de sus pertenencias fueron hurtadas.

Entre los elementos robados, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraban un teléfono celular, dinero en efectivo y otros objetos personales de la víctima.

Publicidad

La investigación fue adelantada por una fiscal de la URPA de la Seccional Huila, quien presentó ante el juez los elementos materiales probatorios y demás evidencias recopiladas durante el proceso judicial.

Actualmente, el menor permanece recluido en un centro de atención especializada.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la decisión judicial ya quedó ejecutoriada y que el caso se desarrolló bajo los lineamientos establecidos por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Neiva

Menores de Edad

Abuso Sexual

Publicidad

Publicidad

Publicidad