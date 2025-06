Santa Fe vs Medellín | "Don Independiente Medellín", la historia del hincha que se cambió el nombre

Mientras Santa Fe y Medellín se enfrentan en la cancha este domingo 29 de junio en la final de la Liga BetPlay en el Atanasio Girardot, fuera del estadio hay historias que superan cualquier marcador. Una de ellas es la de un hincha que llevó su amor por el Deportivo Independiente Medellín a un nivel insólito: se cambió legalmente el nombre por el del club. Desde hace casi dos décadas, este hombre responde oficialmente al nombre de Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga.

Tiene 76 años y, según contó en entrevista con Win Sports, ha estado vinculado con el equipodurante casi toda su vida. “Tengo 76 años y yendo al estadio tengo 65 años, prácticamente toda la vida he estado porque los hinchas del Medellín somos hinchas de nacimiento", afirmó. Su historia con el DIM empezó en los años 60, en su niñez, cuando asistir al estadio era todo un reto económico.

“Yo vengo desde pequeño, he ido a todos los partidos del Deportivo Independiente Medellín. En la escuela yo no tenía cómo ir al estadio porque los padres míos no tenían dinero para darme pa' irme en el busecito, entonces iba y me colaba y me iba al estadio con mis amiguitos en el año 1961, 1962, cuando jugaba Corbata, el Caimán Sánchez”, relató.

Desde entonces, la vida de Giraldo Zuluaga ha estado marcada por triunfos, decepciones y promesas incumplidas, todo en función de un equipo. Una de las memorias que guarda con más afecto es el campeonato obtenido en 2002 tras una sequía de 45 años sin títulos. “Tengo muchos recuerdos de toda esa historia del Medellín cuando nos demoramos prácticamente 45 años después de los dos campeonatos que teníamos para ser campeones con Pasto”, recordó y añadió: “El título que yo más recuerdo fue el de los 45 años que teníamos en sequía para ser campeones en Pasto y el jugador que más recuerdo se llama Mau Molina, de los mejores”.

¿Cómo se cambió el hombre a

Deportivo Independiente Medellín?

La relación de este hincha con su clubfue mucho más allá del aliento desde la tribuna. En 2004, emprendió un proceso legal que duró casi un año para poder convertirse, oficialmente, en el hincha más fiel del DIM. El 30 de abril de ese año, Julián Gustavo, como se llamaba, firmó una escritura pública en la Notaría Única de Amagá (Antioquia) con la intención de cambiar su nombre.

Su nuevo nombre sería: Deportivo Independiente Medellín Zuluaga Giraldo. Sin embargo, el Notario 13 de Medellín se negó a registrarlo, argumentando que se trataba del nombre de una persona jurídica, lo que podría perjudicar a la institución en caso de alguna conducta inapropiada.

El hincha decidió entonces presentar una tutela, que fue inicialmente negada por el Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín. Según reportó el medio El Tiempo en su momento, el caso llegó finalmente al Tribunal Superior de Medellín, donde le fue concedida la tutela, y posteriormente a la Corte Constitucional.

El caso quedó en manos del magistrado Manuel José Cepeda, quien rechazó los argumentos del notario. La Corte consideró que prohibirle el registro de ese nombre violaba su derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el fallo compartido por el diario dice: “Prohibir el registro de nombres personales, bajo el argumento de que estos han sido empleados por sociedades, desconocería la naturaleza misma de los nombres que identifican a las personas naturales, y que en muchas ocasiones encuentran su origen en el contexto social, cultural, económico y político del momento correspondiente”.

Desde ese momento, su identidad fue reconocida legalmente como Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga. Pero su devoción no terminó con ese cambio legal. En 2014, durante otra campaña prometedora del equipo, hizo una nueva promesa pública. “Si Medellín es campeón me voy a cambiar el nombre otra vez para llamarme Deportivo Independiente Medellín El Equipo del Pueblo Giraldo Zuluaga”, declaró en entrevista con El Tiempo. Finalmente, el título no llegó y el cambio de nombre adicional quedó en pausa.

A sus 76 años, este hincha sigue acompañando a su equipo y participando activamente en la vida deportiva del DIM. “Hemos perdido varios campeonatos en los últimos minutos aquí por penales y todas esas cosas, pero yo sé que Dios nos va a ayudar y nos va a colaborar, nos va a dar un buen equipo. Hicimos un buen partido allá en Bogotá y yo sé que vamos a ser campeones”, expresó en la reciente conversación con Win Sports, refiriéndose a la final ante Santa Fe.

