Secuestran a dos soldados que acompañaban operativo del CTI en La Macarena, Meta

En medio de un procedimiento de captura adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la vereda Getsemaní, del municipio de La Macarena, Meta, se conoció que dos soldados resultaron secuestrados. Durante el incidente, cuatro militares fueron inicialmente retenidos; horas después, dos de ellos fueron liberados, mientras que los otros dos permanecen secuestrados.

De acuerdo con el reporte oficial, a los soldados les fueron despojadas sus armas, equipos y prendas militares. Posteriormente, fueron obligados a vestirse de civil antes de ser llevados por la multitud hacia un lugar aún no determinado.

Las autoridades hacen un llamado urgente a los organismos humanitarios y de derechos humanos para que intervengan y faciliten la liberación inmediata de los uniformados.