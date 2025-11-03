En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Secuestran a dos soldados que acompañaban operativo del CTI en La Macarena, Meta

Secuestran a dos soldados que acompañaban operativo del CTI en La Macarena, Meta

El Ejército confirmó que dos de sus hombres fueron retenidos en la vereda Getsemaní. De acuerdo con el reporte oficial, a los soldados les fueron despojadas sus armas, equipos y prendas militares.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
soldados atentado nariño
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad