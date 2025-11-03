“Mi compromiso para que no quede impune”: alcalde Galán sobre asesinato de estudiante de Los Andes

Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, fue asesinado tras salir de una fiesta de Halloween en Chapinero. El ataque ocurrió en la madrugada del 31 de octubre y ha generado una ola de indignación en todo el país.

El joven de 20 años fue brutalmente golpeado en las afueras de un establecimiento nocturno. Aunque fue trasladado rápidamente para recibir atención médica, no sobrevivió a las heridas.



Pronunciamiento del alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció este 3 de noviembre en su cuenta de X, antes Twitter, condenando el crimen y expresando su solidaridad con la familia de la víctima. “Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde”, escribió.

Galán aseguró que desde el momento en que conoció los hechos pidió a la Policía de Bogotá y al CTI intensificar la búsqueda del agresor que aún no ha sido capturado. “Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune”, afirmó.



Capturas en el caso de estudiante de Los Andes

Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado por las autoridades y se espera que la audiencia para determinar su responsabilidad en los hechos se lleve a cabo en la mañana del 5 de noviembre.



Según su perfil de LinkedIn, Suárez Ortiz es ingeniero mecánico de la Universidad de Los Andes, con especialización en Ingeniería Industrial de la misma institución. De acuerdo con información publicada por El Tiempo, no registra antecedentes penales en el Sistema Penal, pero sí varias anotaciones por “comportamientos contrarios a la convivencia”, como colarse en estaciones de TransMilenio.



“El ciudadano en mención es sorprendido ingresando indebidamente por las puertas laterales de la estación de TransMilenio Distrito Grafiti, poniendo en riesgo su integridad, la de terceros y la operación del sistema de transporte masivo”, señala el reporte policial. Actualmente, solo Suárez Ortiz permanece detenido, vinculado directamente al homicidio tras la imputación y legalización de captura. Las dos mujeres inicialmente capturadas fueron dejadas en libertad, ya que el ente acusador no encontró evidencia sólida para mantenerlas en el proceso penal.



¿Quién era el estudiante de la Universidad de Los Andes asesinado?

Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía 20 años y cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Era un apasionado por la tecnología, dominaba lenguajes como HTML, CSS y JavaScript, y mostraba un gran interés por especializarse en ciberseguridad. Su perfil académico reflejaba disciplina, curiosidad intelectual y una clara vocación por el desarrollo digital.

Además de su talento en programación, Jaime era un ajedrecista destacado: fue campeón en su colegio y formaba parte de la selección universitaria. Planeaba realizar un semestre de intercambio en el exterior en 2026 y buscaba activamente su práctica profesional. Más que un buen estudiante, era un joven creativo, con grandes sueños y un futuro prometedor que fue truncado de forma trágica.



Estado actual de la investigación

Las cámaras de seguridad del sector captaron a otro hombre involucrado en la agresión. A diferencia de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien ya fue detenido, este segundo agresor no ha sido identificado ni capturado. Las autoridades continúan su búsqueda.

Se ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar al atacante, cuyo rostro aparece en los videos de seguridad.