BOGOTÁ  / "Mi compromiso para que no quede impune": alcalde Galán sobre asesinato de estudiante de Los Andes

“Mi compromiso para que no quede impune”: alcalde Galán sobre asesinato de estudiante de Los Andes

El alcalde Carlos Fernando Galán condenó el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno y pidió intensificar la búsqueda del agresor que sigue libre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Alcalde Galán se pronunció sobre homicidio de joven estudiante en Bogotá
Alcalde Galán se pronunció sobre homicidio de joven estudiante en Bogotá
Fotos: Colprensa y redes sociales

