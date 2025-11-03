En vivo
Carlos Medellín, el exministro que ha buscado la verdad detrás de la toma del Palacio de Justicia

Carlos Medellín, el exministro que ha buscado la verdad detrás de la toma del Palacio de Justicia

El hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, asesinado durante la toma, ha dedicado cuatro décadas a escudriñar expedientes y escuchar testigos del holocausto. "Se ha construido la historia del Palacio sobre mentiras, y sobre el olvido", dijo en entrevista con Noticias Caracol.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
