Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / "Lost in the jungle": la llamada que activó operativo para rescatar extranjero perdido en Bogotá

"Lost in the jungle": la llamada que activó operativo para rescatar extranjero perdido en Bogotá

El ciudadano estadounidense, Tenzing Namgyl, fue encontrado con vida en una zona boscosa entre el río San Francisco y la quebrada Vicachá, en los cerros orientales de Bogotá.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de nov, 2025
"Lost in the jungle"
El hombre había decidido hacer un recorrido de senderismo por los alrededores del cerro de Guadalupe. -
Secretaría de Seguridad

