Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Coronel (r) asesinó a su exesposa y a su hijo en una pizzería de Pasto durante noche de Halloween

Coronel (r) asesinó a su exesposa y a su hijo en una pizzería de Pasto durante noche de Halloween

La tragedia ocurrió sobre la Avenida de los Estudiantes, en el norte de la ciudad. Tras una discusión, el sujeto abrió fuego en contra de la mujer y el joven, quienes resultaron gravemente heridos y minutos después murieron.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de nov, 2025
Coronel (r) asesinó a su hijo y su exesposa.
