Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Él es Juan Carlos Suárez, capturado por la muerte de estudiante de Los Andes en Bogotá

Él es Juan Carlos Suárez, capturado por la muerte de estudiante de Los Andes en Bogotá

Suárez Ortiz llevaba su rostro pintado de rojo el día de los hechos. Fue uno de los que, presuntamente, le habrían propinado una golpiza a Jaime Esteban Moreno, quien falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de nov, 2025
Él es Juan Carlos Suárez, capturado por golpiza a estudiante de Los Andes en Bogotá

