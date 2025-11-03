Él es Juan Carlos Suárez, capturado por la muerte de estudiante de Los Andes en Bogotá

Con su rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y con un pantalón negro, Juan Carlos Suárez Ortiz fue identificado como uno de los presuntos responsables de la fuerte golpiza que recibió el joven de 20 años Jaime Esteban Moreno Jaramillo en la madrugada del 31 de octubre, luego de salir de un bar ubicado en Chapinero, occidente de Bogotá.

Jaime Esteban, quien estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, salió con un amigo de la discoteca y, sobre la calle 64 con carrera 14, ambos fueron interceptados por dos sujetos, quienes golpearon al joven fuertemente por la espalda y salieron corriendo. Uno de ellos era Juan Carlos Suárez Ortiz.

Tras los golpes, su amigo intentó pedir ayuda. En video compartidos por Noticias Caracol se ve que camina desesperado mientras se acerca a la esquina. Minutos después, los jóvenes son abordados por los mismos sujetos, quienes además iban acompañados de dos mujeres. Uno de ellos, quien iba vestido de negro y aún es buscado por las autoridades, comienza a golpear a Jaime Esteban hasta dejarlo en el piso.



"Mi amigo del golpe se cae al piso y yo observo que el chico de la cara pintada de rojo estaba junto con otro muchacho, no recuerdo sus características físicas, y dos mujeres. Los dos masculinos que le pegaron puños a Jaime, hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar patadas en la cara y en el cuerpo. Mientras, la chica de disfraz azul, los motivaba a seguir golpeándole, decía que le pegaran a él. La chica disfraz negro solo observaba", relató el amigo de la vícrima ante la Fiscalía.



En ese momento, un reciclador que pasaba por el lugar se convierte en testigo clave: según los vecinos, fue quien corrió hasta el Hospital de Chapinero, a dos cuadras de distancia, para avisar lo que había ocurrido. En otros videos conocidos por este medio se ve que, cerca de 40 minutos después, sobre las 3:45 de la madrugada, una patrulla de Policía llega al punto. Ante la urgencia, los uniformados adaptan el vehículo como ambulancia.

En cuestión de segundos, la patrulla arranca rumbo al Hospital de Chapinero. Allí Jaime fue atendido inicialmente antes de ser trasladado al hospital Simón Bolívar, donde falleció horas después por un paro cardiorrespiratorio derivado del trauma craneoencefálico que sufrió.



Esto se sabe de Juan Carlos Suárez

Juan Carlos Suárez ya fue capturado por las autoridades y se espera que la audiencia para determinar su responsabilidad en los hechos se lleve a cabo en la mañana del 5 de noviembre. Según su perfil de LinkedIn, es ingeniero mecánico de la Universidad de Los Andes, con especialización en Ingeniería Industrial de la misma universidad.

"Tengo un gran interés en la simulación, el diseño mecánico, la automatización, la manufactura y el mantenimiento. (...) Como ingeniero mecánico, poseo conocimientos en áreas como termodinámica, dinámica de fluidos, mecánica de materiales, dinámica de maquinaria, diseño mecánico, modelado y simulación", aseguró. Su perfil en la red social añade que ha participado "activamente en diversos proyectos académicos y profesionales relacionados con el diseño mecánico, el análisis de mercado y la simulación", y que actualmente está enfocado "en dominar Python para el aprendizaje automático".

De acuerdo con El Tiempo, Suárez Ortiz no registra antecedentes penales en el Sistema Penal. Sin embargo, cuenta con varias anotaciones por “comportamientos contrarios a la convivencia” por colarse en estaciones de TransMilenio. "El ciudadano en mención es sorprendido ingresando indebidamente por las puertas laterales de la estación de TransMilenio Distrito Grafiti, poniendo en riesgo su integridad, la de terceros y la operación del sistema de transporte masivo”, dice el reporte policial.

Juan Carlos Suárez. Redes sociales

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL