Revelan nuevos detalles de conductor implicado en accidente en la av. Mutis: cargos que enfrentaría

El pasado 31 de octubre, un accidente en la avenida José Celestino Mutis, en el occidente de Bogotá, dejó un saldo de dos personas muertas: Carlos Mario Sierra y Viviana Marcela Suárez. El siniestro ocurrió en horas de la madrugada y generó indignación en redes sociales, especialmente después de que circularan videos en los que se señalaba a una pareja como los presuntos responsables.

Días después, esa pareja decidió hablar públicamente. En diálogo con Noticias Caracol, Edwin Delgado y Camila Bermúdez explicaron su versión de lo ocurrido esa noche. Ambos afirmaron que, si bien habían consumido bebidas alcohólicas, no eran quienes conducían el automóvil implicado. Según ellos, habían contratado a un conductor designado para evitar precisamente manejar bajo los efectos del alcohol.



La versión de pareja implicada en trágico accidente en la avenida Mutis

"Contratamos un conductor designado porque nosotros queríamos disfrutar. Nos tomamos algo y por eso dijimos: 'Contratemos mejor a un conductor, lo designamos'. Él en el momento se llevó el carro, lo lavó y yo le dije que lo avisaba para que nos llevara con Camila al apartamento donde nosotros vivimos", relató Delgado durante la entrevista. Indicó que la persona que conducía el vehículo era un hombre identificado como Rubén Romero, a quien contactaron para que los recogiera en el barrio Engativá Muelle hacia las 5:54 de la mañana. Su destino final, según dijo, era su apartamento, donde pensaban descansar.

Delgado explicó que él se sentó en la parte trasera del vehículo, mientras que Camila se ubicó en el asiento delantero. "Yo estaba cansado. Puedo decir que estaba un poco en estado de embriaguez. Sí, lo estaba, en ningún momento nosotros estamos negando que estábamos en estado de embriaguez. Solo quiero que sepa todo el mundo que yo no era el conductor. Nosotros designamos un conductor por la misma razón; en el momento del impacto no sabíamos nada, estábamos desorientados", sostuvo.



Según su relato, poco después de iniciar el trayecto, ambos se quedaron dormidos. Minutos más tarde, el impacto los despertó. "En el momento que nosotros recibimos el impacto, yo, como se puede ver en los videos, salgo por la parte de atrás, por el lado derecho. Lo primero que hago, estando desorientado, es salir a buscar a mi pareja, Camila", recordó. Dijo que la encontró atrapada parcialmente debajo del vehículo, y que en medio de la confusión notó que dos personas se acercaban, aparentemente para robarles los celulares.



En el mismo momento, una de las testigos comenzó a grabar con su teléfono, acusándolos de ser los responsables del accidente. Ese video se difundió rápidamente en redes sociales, generando una ola de críticas y señalamientos. "Esa señora fue la que empezó a grabar desde el principio, ella dijo: 'Mire, los dos borrachos'". Dijo además que intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Rubén Romero, pero que el hombre no respondió los mensajes ni las llamadas.

"Yo estaba llamando al conductor, lo llamé, le insistí y no me contestaba. Ellos dicen que nosotros nos fugamos. Nosotros en ningún momento nos fugamos. Llegó la Policía y estuvo con nosotros, primero nos subieron a una patrulla. Mientras llegaba la ambulancia, nos subieron a la patrulla porque hubo una desinformación por parte de la señora que nos grabó, que dijo que nosotros éramos los que íbamos manejando y en ningún momento nosotros estábamos manejando"

Camila Bermúdez también intervino en la entrevista para reiterar que ninguno de los dos conducía. "Nosotros no ocasionamos nada porque no íbamos manejando. Tomamos la precaución de entregar las llaves. No nos fugamos, estuvimos allí hasta que llegaron las ambulancias y las autoridades", dijo. Añadió que, tras el impacto, perdió la conciencia y solo reaccionó cuando fue sacada del carro.



¿El carro implicado en accidente estuvo en competencias ilegales antes de la tragedia?

Videos entregados a las autoridades y que hacen parte de la investigación, mostrarían que el vehículo habría participado en piques ilegales horas antes del accidente. "Tenemos información creciente de que el responsable de este accidente, que es el asesinato de dos personas inocentes, estaba incluido en unas rodadas en Cundinamarca la noche anterior", dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

Frente a esto, Delgado fue enfático: "Está totalmente equivocado, como yo dije en el comunicado y lo aclaré muy bien, nosotros salimos a una caravana en Halloween. En ningún momento hubo piques, en ningún momento hubo nada de eso. No participó el carro en nada de eso, nosotros solamente lo decoramos como todo colombiano hace, salir a disfrutar y ya"

En las imágenes del siniestro se observa cómo el automóvil impacta a la pareja de motociclistas y posteriormente pierde el control. Para las autoridades, las maniobras que realizó el conductor podrían evidenciar exceso de velocidad. Sin embargo, Delgado insiste en que él no tenía conocimiento de cómo conducía la persona designada. "En el momento que yo me despierto es en el impacto. Ya cuando estamos en el piso, cuando la gente está encima de mí, es que reacciono".



La pareja está dispuesta a colaborar con la justicia

A lo largo de la entrevista, ambos insistieron en que están dispuestos a colaborar con la justicia. "Las autoridades me han llamado y yo he dado toda la información que tengo: dónde trabajaba el conductor, dónde vivía, todo. En ningún momento yo me estoy escondiendo de las autoridades. Incluso yo también estuve en el hospital. Yo por eso no me podía defender sin una prueba donde se veía que él arrancó mi vehículo, porque todo el mundo me juzgaba a mí", aseguró Delgado.

Bermúdez, por su parte, lamentó profundamente la muerte de las dos víctimas. "Es algo que lamentamos mucho, porque es algo que nosotros evidentemente no planeamos. Nosotros salimos simplemente a disfrutar como cualquier otra pareja lo ha hecho, como cualquier persona. Es simplemente algo que pasa, a nosotros realmente se nos sale de las manos porque no sabíamos, ni teníamos planeado que eso podía pasar", dijo. Delgado también aclaró que no puede pedir perdón por un hecho que, según su versión, no causó directamente: "No puedo pedir perdón porque yo no lo hice, pero sí puedo dar mi sentido pésame. Dios estará con todos"

La pareja explicó que, tras la difusión del video en redes sociales, ha recibido amenazas y mensajes intimidatorios. "Vamos a hacer lo posible por dar con el paradero de la señora que nos graba y nos acusa, porque realmente por ella es que estamos viviendo esto, porque es una persona que en lugar de llegar a ayudar, llega a administrar información que ella no conoce y nos señala directamente. Hemos tenido demasiadas amenazas, vamos a hacer lo posible porque se haga justicia, tanto por el lado de los familiares afectados, como con nosotros, que también somos víctimas", manifestó Bermúdez.



Los cargos que enfrentaría conductor implicado, según abogado

Al final del diálogo, intervino su abogado defensor, Jimmy Erazo, quien afirmó que sus representados se presentarán ante las autoridades para entregar toda la información disponible. “Vamos a aportar los elementos materiales probatorios necesarios para esclarecer los hechos. Ellos tienen una doble condición: son testigos presenciales del accidente, pero también resultaron afectados física y moralmente”, explicó.

También intervino su abogado defensor, Jimmy Erazo, quien afirmó que sus representados se presentarán ante las autoridades para entregar toda la información disponible. "Desde la defensa nos encargaremos de recopilar todos los elementos materiales probatorios y aportarlos en debida forma para la Fiscalía, para poder tener claro estos hechos jurídicamente relevantes y que contribuyan a la investigación y poder de alguna forma identificar y dar con el paradero de la persona que causó estas muertes tristemente a las víctimas", manifestó.

"Ellos tienen una doble connotación en esta investigación: son testigos y víctimas en el marco de este proceso, porque mis representados también se vieron afectados, primero por su buen nombre, por el daño de su vehículo, incluso las lesiones personales que ellos también sufrieron", agregó el jurista.

El abogado añadió que el conductor del vehículo podría enfrentar cargos por homicidio culposo. "Tenemos que verificar que en estos hechos concurrió la muerte de dos personas, ahí ya hay una violación al deber objetivo de cuidado. Puede que esta persona fuera en un exceso de velocidad, puede que no estuviera cumpliendo las normas de tránsito y causó la muerte de estas dos personas, por lo que se configura un homicidio culposo y de alguna forma se agrava también por emprender la huida y no responder a las autoridades", indicó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co