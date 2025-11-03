En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan nuevos detalles de conductor implicado en accidente en la av. Mutis: cargos que enfrentaría

Revelan nuevos detalles de conductor implicado en accidente en la av. Mutis: cargos que enfrentaría

La pareja implicada en el accidente explicó en Noticias Caracol que habían contratado a un conductor designado y que se encontraban dormidos al momento del siniestro, en el que murieron dos motociclistas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Pareja que viajaba en carro implicado en accidente de la avenida Mutis reveló detalles del conductor

Publicidad

Publicidad

Publicidad