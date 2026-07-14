¿Seguirá lloviendo en Colombia? Pronóstico del clima del 14 al 17 de julio, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió un nuevo pronóstico sobre las condiciones del tiempo que se esperan en Colombia durante la semana del 14 al 17 de julio de 2026. De acuerdo con la entidad, el país registrará una reducción gradual en las precipitaciones a medida que avance la semana, especialmente hacia el viernes, aunque algunas regiones continuarán presentando lluvias de manera frecuente. De hecho, el informe advierte que las altas temperaturas seguirán siendo una constante en varios departamentos del Caribe colombiano, donde además persistirá una sensación térmica elevada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En contraste, ciudades como Bogotá mantendrán condiciones de cielo mayormente nublado y la entidad prevé la ocurrencia de lloviznas o lluvias de baja intensidad durante las jornadas de la tarde y la noche. Sin embargo, a lo largo de lo que queda de la semana también advierten que las condiciones meteorológicas variarán entre las diferentes regiones del territorio nacional, por lo que el Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre las actualizaciones de los pronósticos y atender las alertas que puedan emitirse sobre cambios en el clima. Para Bogotá, el Ideam prevé condiciones de cielo mayormente nublado durante los próximos días con "cielos mayormente nublados con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras durante las tardes y noches".



¿Cómo estará el clima en Colombia entre el 14 y el 17 de julio de 2026?

Según el comunicado especial emitido por el Ideam, durante esta semana se espera que las lluvias comiencen a disminuir de manera progresiva en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, esa reducción no significa que las precipitaciones desaparezcan por completo. La entidad explicó que las mayores acumulaciones de lluvia continuarán concentrándose en la región Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía, territorios donde las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo la formación de nubosidad y de eventos de precipitación.

Para lo que queda de este martes 14 de julio, las precipitaciones continuarán presentándose principalmente en la región Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía. También existe probabilidad de lluvias en sectores del sur de la región Caribe y el norte de la región Andina. "Finalizando el día se prevén precipitaciones focalizadas en el noroccidente del país y en las regiones Orinoquía y Amazonía, mientras que en gran parte del territorio nacional predominarán las condiciones de tiempo seco".



El miércoles 15 de julio, el Ideam explicó que persistirán las lluvias en las regiones donde tradicionalmente se concentra la mayor humedad del país, mientras que en el resto del territorio comenzará a evidenciarse una reducción gradual de las precipitaciones. Las temperaturas continuarán siendo altas en la región Caribe. "Se espera un incremento de las lluvias con respecto a la jornada anterior, especialmente sobre el occidente y el suroriente del país. Las precipitaciones estarán concentradas en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, con lluvias dispersas hacia el sur de la región Caribe y el norte de la región Andina, principalmente después del mediodía".



Hacia el final de la semana, el jueves 16 de julio el Ideam prevé que la tendencia a la disminución de las lluvias continúe en buena parte del país. No obstante, la región Pacífica, la Amazonía y la Orinoquía seguirán registrando precipitaciones. Asimismo, "podrían registrarse lluvias significativas en los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Amazonas y el sur de Putumayo. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera una disminución de las precipitaciones con respecto a los días anteriores; sin embargo, podrían presentarse lluvias ligeras durante la mañana"

Publicidad

Por último, para el viernes 15 de julio se espera que la reducción de las lluvias sea más notoria en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, las precipitaciones seguirán concentrándose en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, además de algunos sectores del sur del Caribe y el norte de la región Andina. "Los mayores acumulados se pronostican durante la tarde y la noche en sectores de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Caquetá y Amazonas, además de amplias zonas de las regiones Orinoquía y Pacífica".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co