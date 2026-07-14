Decir que el acuerdo de paz es “culpable de la situación de inseguridad es falso”: Santos

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, intervino en el Congreso Internacional de Paz, entre la firma y la realidad, que adelantó la Contraloría General de la República, al cumplirse 10 años de la firma de paz con las extintas Farc. Su discurso estuvo enfocado en resaltar los aspectos positivos de la negociación y en defender la gestión de la JEP, a la que Abelardo de la Espriella ha criticado.

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“Hoy, 10 años después, el acuerdo está vivo y está más vigente que nunca. (...) El acuerdo no es perfecto, ningún proceso humano lo es, pero es la oportunidad más clara y más estructurada que ha tenido Colombia para construir un país distinto después de la Constitución de 1991”, dijo el exmandatario en su intervención.



La JEP es admirada en el mundo, según Santos

El presidente electo lanzó críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz por el permiso que le otorgó a Rodrigo Londoño para salir del país. “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de Tribunal: la JEP. Ese bandido de 'Timochenko' merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes”, expresó. (Lea también: Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social")

Sin hacer referencia a las palabras de De la Espriella, Santos aseguró que con el acuerdo de paz “logramos consolidar un sistema integral de justicia transicional que es admirado por el mundo entero, la JEP”. Agregó que “las Farc dejaron de existir como grupo armado. Hoy participan en política sin armas, como debe ser cualquier democracia”, mientras que “la JEP emitió sus primeras sanciones, que para muchos pueden parecer insuficientes, pero que demuestran que el programa está funcionando, que está produciendo decisiones basadas en la verdad y en la responsabilidad”.



Destacó, además, que están los “máximos responsables reconociendo crímenes atroces, delitos que por décadas habían quedado en la impunidad”. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella)



El llamado a implementar el acuerdo de paz

De la Espriella había informado que la figura del comisionado de Paz se acaba “porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”.



Por su parte, Santos expresó que decir que “el acuerdo de paz es el culpable de la situación de inseguridad que vive hoy Colombia es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. Las disidencias son grupos que traicionaron el proceso, que nunca se acogieron a la legalidad o que abandonaron la ruta de la reincorporación para dedicarse a lo que siempre han sido, bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores y a las economías ilícitas”.

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El Nobel de Paz añadió que “culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrarles el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”.

Por eso hizo un “llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos. (…) En la implementación integral del acuerdo está gran parte de la solución a esos desafíos”. (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL