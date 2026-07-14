TransMilenio se pronuncia tras la agresión de colado contra vigilante del Portal Suba: esto dijo

Un nuevo episodio de intolerancia y violencia vuelve a generar polémica en Bogotá después de que un trabajador del sistema TransMilenio fuera agredido por un ciudadano que se habría colado a una estación en el norte de la ciudad. Los hechos fueron registrados por testigos en un video que le dio la vuelta a las redes sociales. La empresa reaccionó al hecho y reveló que los presuntos agresores fueron detenidos.

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Los hechos ocurrieron este 12 de julio en el Portal Suba y la víctima fue un funcionario de vigilancia privada. Y es que, según información preliminar, varias personas ingresaron de manera irregular al sistema, por lo que el personal, en cumplimiento de sus funciones, les llamó la atención a estos ciudadanos, que no validaron su pasaje para acceder al servicio de transporte. En medio de la situación, uno de los vigilantes fue herido con arma blanca por uno de los ciudadanos, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico. TransMilenio dijo que los presuntos agresores fueron retenidos por la Policía para adelantar el procedimiento correspondiente y ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Una vez conocidos los hechos, se activaron los protocolos de seguridad y atención respectivos.

La empresa rechazó de manera categórica cualquier acto de violencia contra el personal que presta sus servicios en el Sistema. “Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público”, dijo en un comunicado. Y es que en TransMilenio se movilizan cerca de cuatro millones de usuarios, que es como decir que media ciudad se mueve en el sistema de transporte (Bogotá tiene más de ocho millones de habitantes).



TransMilenio hizo un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto, adoptando comportamientos que contribuyan a la sana convivencia y al uso adecuado del Sistema. Además, reafirmó su compromiso con la seguridad de sus usuarios y reconoció el buen comportamiento de la gran mayoría, que sí valida su pasaje y así contribuye al funcionamiento del mismo. “El pago del pasaje es fundamental para la sostenibilidad del transporte público. Evadirlo afecta la calidad del servicio y perjudica a los millones de usuarios que diariamente cumplen con este deber”, subrayó.



María Paula Rodríguez Rozo

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