Temblor sacudió a Colombia en la tarde de este martes, 14 de julio: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un nuevo movimiento telúrico ocurrido en la tarde de este martes 14 de julio en el municipio de Los Santos, Santander. El evento tuvo una magnitud de 3,0 y se presentó a una profundidad de 154 kilómetros. Esto se sabe.
El Servicio Geológico Colombiano confirmó un nuevo movimiento telúrico ocurrido en la tarde de este martes 14 de julio en el municipio de Los Santos, Santander. El evento tuvo una magnitud de 3,0 y se presentó a una profundidad de 154 kilómetros. Esto se sabe.