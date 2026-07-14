En Pereira, capturan a hombre señalado de haber abusado de su sobrino, un niño de 6 años

Las autoridades en Pereira capturaron a un hombre señalado de abusar a su sobrino, un menor de edad que tenía 6 años cuando fue víctima de este terrible hecho. La Policía informó que el detenido será investigado por el delito de acceso carnal violento agravado. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, las agresiones en contra del niño se prolongaron entre los años 2016 y 2019 en diferentes viviendas de la comunica Consota.

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Al parecer, el supuesto abusador se aprovechaba de los momentos en los que el niño de encontraba bajo el cuidado de su abuela para agredirlo sexualmente. Las indagaciones permitieron establecer que, luego de que el menor de edad revelara a su mamá que su tío estaba abusando de él, el sujeto capturado habría llegado hasta la vivienda de la familia, donde, al parecer, agredió a su sobrino físicamente y protagonizó un altercado con sus allegados, situación por la que fue judicializado por el delito de lesiones personales.



Los antecedentes de hombre señalado de abusar de su sobrino en Pereira

Gracias a los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades y a la denuncia instaurada por los familiares de la víctima, la detención del supuesto abusador se hizo efectiva en el barrio Portal de Las Mercedes. Además, dijo la Policía de Pereira, el supuesto agresor tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.



¿Cómo denunciar maltrato infantil y abuso sexual?

En Colombia, cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de maltrato infantil o violencia sexual contra un niño, niña o adolescente tiene el deber de reportarlo de manera inmediata. La denuncia puede ser realizada por familiares, vecinos, docentes, profesionales de la salud o cualquier ciudadano que observe señales de riesgo o vulneración de derechos.

La ruta más rápida consiste en comunicarse con la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un servicio gratuito disponible para reportar emergencias relacionadas con maltrato físico, psicológico, negligencia, abandono, explotación o violencia sexual. Allí, profesionales especializados reciben la información, brindan orientación y activan las medidas de protección necesarias para salvaguardar al menor de edad.



Cuando se trata de violencia sexual, también es posible presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, a través de la línea 122, en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de Atención al Usuario (SAU) o mediante los canales virtuales de la entidad. Asimismo, la denuncia puede realizarse ante la Policía Nacional o los Centros de Atención e Investigación Integral para Víctimas de Delitos Sexuales.



Al momento de denunciar, es importante proporcionar la mayor cantidad de información posible, como la ubicación del menor, una descripción de los hechos, las personas involucradas y cualquier evidencia o señal observada. Sin embargo, no es necesario contar con pruebas concluyentes para reportar una sospecha; las autoridades son las encargadas de verificar los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Si existe un peligro inmediato para la vida o la integridad del menor, debe solicitarse atención urgente a las autoridades o acudir a un centro de salud, donde también se activan los protocolos de protección y denuncia. La denuncia puede ser confidencial y constituye una acción fundamental para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.