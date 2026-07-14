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Liberan a más de 40 personas en Chocó que habían sido secuestradas por el ELN

Los ciudadanos, entre ellos cuatro menores de edad, habían sido retenidos por la guerrilla en la mañana de este martes. Dos soldados murieron.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Liberan a más de 40 personas en Chocó que habían sido secuestradas por el ELN
Ejército Nacional/Captura de pantalla

Fueron liberadas 45 personas, entre ellas cuatro menores de edad, que habían sido secuestradas por el ELN en el sector de Las Toldas, en la vía Quibdó-Medellín, en Chocó, desde la madrugada de este martes 14 de julio. Inicialmente se había dicho que el número de ciudadanos privados de la libertad eran 39.

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Las autoridades habían exigido a la guerrilla "respetar la vida e integridad de las personas retenidas y proceder a su liberación inmediata e incondicional". Los hechos ocurrieron una semana después de que el mismo grupo privara de la libertad a ocho personas en circunstancias similares en el departamento del Cauca. Sin embargo, estas continúan cautivas.

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