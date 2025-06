SIC falló a favor de Jabón Rey y negó registro a marca que tenía similitudes en su diseño

Hay un producto que muchos consideran infaltable en los hogares de los colombianos. Se trata del Jabón Rey, el cual por varios años ha sido utilizado para diversos oficios y ha sido halagado por su utilidad. Recientemente, se conoció que la empresa Gradezco Ltda., la cual es titular de la marca Jabón Rey, estaba enfrentando un lío jurídico por otra marca que pretendía registrase con un logo muy similar. Sin embargo, en una resolución expedida el pasado 28 de mayo de 2025 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) falló a favor de Jabón Rey argumentando que el nuevo registro generaba un riesgo de confusión con la marca ya existente.

Todo comenzó cuando se presentó una solicitud a nombre de Estefanía Ganhofer en abril de 2024, en la que se pretendía registrar la marca 'NUEVO R+V Rinde + Veces' con el objetivo de identificar productos de la clase 3 de la clasificación de Niza, que incluye jabones, detergentes y cosméticos. Ante esto, Gradezco presentó una oposición argumentando que el signo solicitado imitaba elementos visuales y conceptuales del Jabón Rey, al punto en que podría inducir a un error en el consumidor promedio.

La empresa expuso que la nueva marca tenía muchas semejanzas gráficas como los trazos, el color, la forma tridimensional e incluso una similitud entre los caracteres del signo R+V y la palabra REY. "El elemento gráfico utilizado en la marca solicitada a registro es extremadamente idéntico a la marca tridimensional registrada por nuestro cliente (Gradezco), lo cual es objeto de protección", se lee en la resolución.

Además declaró que su marca cuenta con amplio reconocimiento en el mercado colombiano. "Es importante que su Despacho tenga en cuenta a lo largo del presente memorial que la marca REY, ya ha sido reconocida como notoria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la misma debe seguir siendo aplicable al caso que nos ocupa (...). La marca REY fue declarada como notoriamente conocida por el público consumidor".

¿Qué dijo la contra parte?

Por su parte, la defensa de 'NUEVO R+V Rinde + Veces' alegó que no existía ninguna similitud entre las marcas dado que la suya tiene colores reivindicados como un color azul más claro que el de Jabón Rey y sostuvo que las letras “R+V” tienen un significado diferente al de “REY”, por lo que su signo en conjunto no se asemejaba visualmente al de la marca registrada. "No evocan el mismo origen empresarial, el hecho de que tengan una familia de marcas no justifica para que ellos se opongan a un registro y que el comerciante prospere, y, quieran impedir que una microempresa salga adelante menos con justificaciones que no tienen razón de ser".

Superintendencia falló a favor de Jabón Rey

No obstante, la SIC llegó a la conclusión de que la marca solicitada en efecto reproducía elementos parecidos que podían generar una confusión indirecta en los consumidores haciéndoles pensar que ambos productos pertenecen al mismo origen empresarial, por lo que falló a favor de Jabón Rey. "En mérito de lo expuesto esta Dirección, resuelve: Declarar fundada la oposición interpuesta por Gradezco, Ltda y negar el registro de la Marca 'NUEVO R+V Rinde + Veces'(Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Estefanía Ganhofer Villegas".

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL.