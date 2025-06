La SIC abre investigación contra Rappi por presunta vulneración de derechos de consumidores

En un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este jueves que inició una investigación administrativo en contra de Rappipor "la presunta vulneración de los derechos de los consumidores a través de su página web y la aplicación móvil, así como por no haber acatado las órdenes administrativas dadas por la autoridad de consumo".

La entidad enumera las posibles infracciones identificadas de manera preliminar por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. En primer lugar, advierte de la "presencia de fallas en la calidad e idoneidad de los servicios prestados", y detalla que habría "entrega de productos en mal estado que no cumplirían con los estándares esperados, deficiencias en la atención de PQR que habrían defraudado las expectativas legítimas de los consumidores e incumplimiento de los plazos de entrega o entrega incorrecta de los productos adquiridos".

La SIC también menciona "incumplimiento del deber de entrega de los productos" y "del deber de información", pues señala que, por un lado, "Rappi habría defraudado el interés de los consumidores al no haber entregado los productos adquiridos". Y, por otro, "Rappi no habría informado de forma oportuna, clara, suficiente y precisa los cobros realizados a los consumidores, generando posibles cargos no autorizados al momento de acceder a los servicios ofrecidos".

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor también identificó una "ausencia de información clara, oportuna, suficiente y precisa sobre el precio por unidad de medida (PUM) en algunos productos ofrecidos en la plataforma".

De otro lado, advierte que "Rappi habría incumplido las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad de Turbo, lo cual podría configurar publicidad engañosa" y que la compañía de envíos "no habría incluido la totalidad de términos y condiciones aplicables en las piezas publicitarias de distintas promociones".

Señala también la SIC que "Rappi habría adoptado cláusulas presuntamente abusivas que limitarían la responsabilidad legal de la empresa frente a sus obligaciones" y "no habría dispuesto mecanismos adecuados para que los consumidores puedan radicar sus PQR, con constancia de fecha y hora, ni haber permitido su posterior seguimiento".

La entidad también alerta que Rappi habría incumplido órdenes impartidas en el pasado, puntualmente el 29 de mayo de 2024, "al haber presuntamente no garantizado la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a través de su aplicación móvil y página web, y no haber cumplido con las obligaciones derivadas de la garantía legal, incluyendo la modificación de la información relacionada con la exoneración de responsabilidad en esta materia".

Por lo pronto, Rappi no se ha pronunciado sobre esta nueva investigación administrativa ni lo que dijo la SIC en relación a la orden de mayo de 2024.

