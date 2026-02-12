¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia en la tarde de este 12 de febrero: epicentro

Un sismo de magnitud 3,0 se registró este jueves 12 de febrero de 2026 a las 3:29 de la tarde en el municipio de Mesetas, departamento del Meta, según el boletín actualizado número 1 emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la información oficial, el evento tuvo una profundidad superficial - menor a 30 kilómetros -, lo que significa que, aunque su magnitud fue moderada, pudo ser percibido por habitantes de zonas cercanas al epicentro. El SGC informó que el sismo se localizó a:



13 kilómetros de Uribe (Meta)

27 kilómetros de Mesetas (Meta)

46 kilómetros de San Juan de Arama (Meta)

El evento fue clasificado con estado "Manual", lo que indica que los datos fueron revisados y ajustados por analistas del Servicio Geológico Colombiano tras una evaluación técnica detallada.



Seguidilla de temblores en Colombia hoy, 12 de febrero

Una intensa actividad sísmica se registró este 12 de febrero de 2026 en varias regiones de Colombia y el continente, con una seguidilla de temblores de baja y moderada magnitud reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y organismos internacionales.



Mesetas, Meta: temblor de 3,0 a las 3:29 p. m., superficial.

temblor de 3,0 a las 3:29 p. m., superficial. Dabeiba, Antioquia: temblor de 2,1 a las 12:03 p. m., superficial.

temblor de 2,1 a las 12:03 p. m., superficial. Los Santos, Santander: temblor de 2,2 a las 11:42 a. m., a 134 km de profundidad.

temblor de 2,2 a las 11:42 a. m., a 134 km de profundidad. San José del Palmar, Chocó: temblor de 2,3 a las 10:37 a. m., a 83 km de profundidad.

temblor de 2,3 a las 10:37 a. m., a 83 km de profundidad. Los Santos, Santander: temblor de 2,5 a las 10:19 a. m., a 141 km de profundidad.

temblor de 2,5 a las 10:19 a. m., a 141 km de profundidad. Océano Pacífico: temblor de 4,8 a las 9:37 a. m., superficial.

temblor de 4,8 a las 9:37 a. m., superficial. Los Santos, Santander: temblor de 2,3 a las 9:01 a. m., a 133 km de profundidad.

temblor de 2,3 a las 9:01 a. m., a 133 km de profundidad. Ovalle, Chile: temblor de 6,2 a las 8:34 a. m., a 37 km de profundidad.

temblor de 6,2 a las 8:34 a. m., a 37 km de profundidad. Los Santos, Santander: temblor de 2,2 a las 8:28 a. m., a 140 km de profundidad.

temblor de 2,2 a las 8:28 a. m., a 140 km de profundidad. Dabeiba, Antioquia: temblor de 2,4 a las 5:23 a. m., superficial.

temblor de 2,4 a las 5:23 a. m., superficial. Los Santos, Santander: temblor de 2,2 a las 5:21 a. m., a 139 km de profundidad.

temblor de 2,2 a las 5:21 a. m., a 139 km de profundidad. Los Santos, Santander: temblor de 2,5 a las 2:58 a. m., a 136 km de profundidad.

temblor de 2,5 a las 2:58 a. m., a 136 km de profundidad. Los Santos, Santander: temblor de 2,2 a las 12:13 a. m., a 136 km de profundidad.

Los lugares de Colombia donde hay mayor actividad sísmica

Los Santos y municipios aledaños hacen parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia y el mundo. Allí se registran con frecuencia temblores de baja magnitud y gran profundidad, asociados a la interacción de placas tectónicas en el interior de la Tierra. El Servicio Geológico Colombiano recuerda que estos eventos son normales en el territorio nacional y recomienda a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales y tener presente un plan familiar de emergencia, incluso frente a sismos que no representan peligro inmediato.

Además de Santander, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha identificado varias regiones del país donde la ocurrencia de temblores es frecuente, debido a la compleja interacción de placas tectónicas y fallas geológicas activas. Una de ellas es el suroccidente colombiano, especialmente los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Allí la sismicidad está asociada a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, lo que genera tanto sismos superficiales como eventos de mayor profundidad. Esta zona concentra algunos de los movimientos telúricos más fuertes registrados históricamente en el país.



Otra región con actividad sísmica constante es el centro del país, que incluye Cundinamarca, Boyacá y Tolima. En esta área se presentan sismos de baja a moderada magnitud, muchos de ellos profundos, relacionados con estructuras geológicas internas y fallas como la Falla de la Cordillera Oriental. Aunque suelen ser poco perceptibles, se registran con alta frecuencia en los sistemas de monitoreo del SGC.



También se destaca la región del Eje Cafetero y Antioquia, donde convergen varias fallas activas. Finalmente, la costa Pacífica, especialmente el Chocó, es una zona altamente sísmica y con potencial de grandes eventos, debido a su cercanía al contacto entre placas tectónicas.

