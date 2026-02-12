VIDEO | Impactante incendio en el sur de Bogotá dejó una vivienda de 4 pisos afectada; esto se sabe

Durante la tarde de este jueves 12 de febrero, las autoridades reportaron un impactante incendio en el sur de Bogotá. Esta emergencia, acontecida en una edificación de cuatro pisos, causó pánico entre los habitantes del barrio El Paraíso, en la localidad de Kennedy. Aunque el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó a Noticias Caracol que la conflagración se encuentra controlada en su 100 por ciento, las escenas de este incidente se hicieron virales en diferentes redes sociales.

El hecho se presentó en la carrera 89C con calle 40a Sur hacia las 3:28 de la tarde. Allí, decenas de habitantes del barrio y transeúntes se conglomeraron para ayudar y pedir auxilio a las autoridades. Poco tiempo después, un vehículo de Bomberos llegó al punto e inició los correspondientes trabajos para extinguir el fuego que afectaba la edificación previamente mencionada. Mientras se adelantaban estos esfuerzos, una espesa columna de humo brotaba desde las ventanas de aquella vivienda.

Muchos ciudadanos sacaban sus teléfonos celulares para grabar lo que estaba ocurriendo, mientras que otros, por el contrario, corrían e intentaban aportar a la mitigación de las llamas echando baldes de agua en las zonas afectadas. Pese a que el intenso humo lograba superar varios metros de altura y demostraba gran fuerza, la atención de la comunidad y autoridades fue oportuna y permitió un control total de la situación en menos de dos horas. Los Bomberos, por el momento, trabajan en determinar cuáles fueron las causas u orígenes de dicho incidente.



Debido a la complejidad de los hechos, y al tratarse de una zona con varias viviendas, al punto también acudieron operarios de la Secretaría de Salud, la Policía Nacional e incluso el Idiger; estas instituciones contribuyeron al control de la emergencia y la atención de las personas afectadas. Por ahora se desconoce si este incidente dejó algún saldo de personas heridas; también se trabaja en determinar, con precisión, cuál fue el área afectada por las llamas a través del Equipo de Aeronaves No Tripuladas (SART) de Bomberos.



"Bomberos de las estaciones Kennedy y Central, con apoyo del Equipo Técnico de Rescate, controlan el incendio en una vivienda de cuatro niveles, en la Carrera 89C con Calle 40A Sur. Se activa apoyo del Equipo de Aeronaves No Tripuladas (SART) para determinar el área afectada. Se activa apoyo de la Secretaría de Salud, la Policía Nacional e IDIGER", dio a conocer la vocería oficial de Bomberos de Bogotá.

A esta bomberos controlan un incendio en una vivienda ubicada en la carrera 89 con calle 40 Sur, en #Bogotá.



