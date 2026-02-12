Confirman identidad de las dos mujeres que murieron en grave accidente en el norte de Bogotá

Un trágico accidente de tránsito se registró en Bogotá sobre las 11:40 de la noche del pasado 11 de febrero. En el siniestro vial perdieron la vida dos mujeres, una de 35 y otra de 72 años. Reportes señalaron que el accidente tuvo lugar luego de que un carro de alta gama, conducido por un joven de 20 años, excediera la velocidad e intentara adelantar un bus de la compañía Copetran que se dirigía a Bucaramanga.

En medio de esa maniobra, el vehículo lujoso colisionó contra una volqueta y, posteriormente, contra otro carro donde se trasladaban las dos mujeres. La conductora del vehículo falleció en el lugar del siniestro, mientras que su acompañante fue rescatada y trasladada de emergencia a la Clínica de La Sabana, donde murió debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades le confirmaron al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que la mujer de 72 años murió a las 3:30 de la madrugada de este jueves.



Revelan identidad de las dos mujeres que murieron en accidente de tránsito en Bogotá

Las autoridades informaron que las víctimas del siniestro vial fueron identificadas como Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72 años, al parecer, madre de Edna. Respecto al joven que iba conduciendo el vehículo de alta gama, se conoció que este terminó en una zanja del separador central. Hombres de criminalística de tránsito realizaron la inspección y la vía estuvo cerrada casi hasta las 4:05 de esta madrugada. Ahora, la Policía de Tránsito investiga a través de las cámaras de seguridad de la autopista norte para ver si el joven de 20 años excedió la velocidad o si iba en estado de embriaguez.



Motociclista murió tras ser arrollado por una tractomula en Bogotá

Este siniestro ocurre en medio de unas semanas marcadas por otros hechos viales mortales en la capital. Uno de ellos tuvo lugar el pasado lunes 26 de enero, cuando un motociclista perdió la vida en la avenida Boyacá con calle 66, sentido norte–sur, tras ser arrollado por una tractomula. El impacto provocó la muerte inmediata del conductor de la motocicleta y generó un fuerte congestionamiento vial en la zona mientras avanzaban las labores de investigación.

Días después, exactamente el 4 de febrero de 2026, se registró otro siniestro vial que cobró la vida de una mujer. Ocurrió en la calle 63 con carrera 17, en la localidad de Chapinero, y se generó después de que el conductor de un carro particular cruzara un semáforo en rojo, impactando primero a un motociclista y, posteriormente, a la mujer y a dos menores, quienes se movilizaban como peatones por la zona.

"Un vehículo particular, al parecer, perdió el control, arrolló un motociclista, colisionó contra un poste, arrolló a tres peatones que pasaban por el lugar, entre ellos una señora de 68 años, dos menores, un niño de 6 años y una niña de 11 años que afortunadamente se encuentran bien y la persona adulta que los acompañaba, que al parecer es la abuelita de los menores, perdió la vida en el lugar", aseguró para Noticias Caracol el sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Bogotá, quien atendió la emergencia.

