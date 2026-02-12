Arroz Sonora se pronunció tras muerte de su propietario, víctima de homicidio: "Te recordaremos"

El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta fueron víctimas de un ataque sicarial en Bogotá. El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 11 de febrero en frente de un gimnasio de la carrera Séptima con calle 84, en el nororiente de la ciudad. Los dos hombres salieron de las instalaciones del gimnasio cuando un sujeto disparó contra ellos con un arma de fuego.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Aponte Fonnegra era el propietario de la empresa Arroz Sonora, mientras que su escolta era un miembro de la Policía Nacional en uso de buen retiro, quien había prestado servicio hasta el año 2021 y desde entonces se desempeñaba guardaespaldas privado. Ambos hombres fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Country, pero el centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales.



El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio declaraciones a medios: “La Policía Nacional lamenta los hechos presentados en el cual acontece un sicariato a dos personas. Un sicario, vestido con corbata y traje, al momento que salen dos personas del gimnasio, les genera disparos con arma de fuego. Esta persona después sale a la Séptima, se monta en una motocicleta y se fuga del lugar”.



Lea: María Claudia Tarazona dice que empresario asesinado la acompañó en misas de Miguel Uribe Turbay: "Qué tristeza"



Arroz Sonora se pronunció tras muerte de su propietario, empresario víctima de ataque sicarial

La empresa Arroz Sonora compartió un comunicado referente a la muerte de su propietario. "Hoy honramos la vida y el legado de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra. Un hombre que entendió que el verdadero progreso se construye apoyando a quienes más lo necesitan. Su compromiso con el bienestar de niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad deja una huella imborrable", comienzan diciendo en el texto.

Publicidad

"Gracias por tu liderazgo. Gracias por tu generosidad. Gracias por construir país con propósito. El campo y la familia Sonora te recordaremos siempre así: cercano, comprometido y sembrando oportunidades", agregaron desde la organización, lamentando la repentina y violenta muerte del empresario. Por su parte, en la imagen compartida por la empresa con una fotografía con el texto "sembraste futuro, cosechaste esperanza".

Lea: “Él nunca nos manifestó que tuvieran amenazas”: familia de escolta de empresario asesinado en Bogotá



¿Quién era el empresario víctima de un atentado sicarial en Bogotá?

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era un empresario del sector arrocero, reconocido por ser el propietario de la empresa Arroz Sonora. Además de su actividad empresarial, Aponte Fonnegra se desempeñaba como miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, organización enfocada en la formación y el acompañamiento integral de niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el empresario no tenía antecedentes penales. En la fundación, según se ha indicado, ayudaba en procesos de resocialización de menores de edad, ofreciendo formación humana, emocional e intelectual en situaciones vulnerables.