Registraduría dará documentos de identidad gratuitos a afectados por lluvias en Córdoba: paso a paso

La Registraduría Nacional del Estado Civil activó un plan especial de atención en Montería para apoyar a la población afectada por la temporada de lluvias que impacta al departamento de Córdoba. Hasta el lunes 16 de febrero se desarrollarán jornadas móviles de identificación en distintos sectores de la ciudad, donde los ciudadanos podrán tramitar gratuitamente sus documentos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La medida busca atender a personas que, como consecuencia de las inundaciones y demás efectos de la ola invernal, perdieron sus documentos o requieren expedirlos por primera vez. Según informó la entidad, se proyecta beneficiar a cerca de 5.000 ciudadanos entre niños, jóvenes y adultos, quienes podrán adelantar trámites relacionados con la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía.

"Ante la grave emergencia que enfrenta el departamento de Córdoba como consecuencia de la ola invernal, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Unidad de Atención a Población en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV), llevará a cabo jornadas móviles de identificación gratuitas a partir de hoy y hasta el próximo lunes, 16 de febrero, en la capital cordobesa", se lee en el comunicado de la entidad.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Paso a paso para acceder a jornadas de la Registraduría en Montería, Córdoba

Las jornadas estarán coordinadas por la Unidad de Atención a Población en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV), dependencia encargada de llevar los servicios de identificación a comunidades que enfrentan dificultades para acceder a las sedes tradicionales de la Registraduría. Con este despliegue institucional, se busca facilitar la recuperación de documentos indispensables para realizar gestiones ante distintas entidades públicas y privadas. Este es el paso a paso del trámite:



Verifique el lugar y la fecha para el trámite

Revise el siguiente cronograma oficial y acuda al punto habilitado según el día correspondiente (Colegio Nacional, Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora o Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz).



Fecha Lugar Dirección Miércoles 11 y jueves 12 Colegio Nacional Calle 29A # 17-157 Viernes 13 y sábado 14 Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora Calle 22 A # 12-42 Lunes 16 de febrero Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz Kilómetro 10, vía Planeta Rica

Presentarse en el punto de atención

Diríjase al lugar dentro del horario establecido. Allí el personal organizará el ingreso y asignará turnos para la atención. En estos espacios se habilitarán puestos de atención para la recepción de solicitudes, toma de datos biográficos y biométricos, así como orientación a los usuarios sobre el estado de sus trámites. La entidad indicó que el servicio será completamente gratuito durante estas fechas, como parte de las acciones adoptadas ante la situación de emergencia.



Indique el trámite que necesita

Informe al funcionario si requiere:



Expedición de tarjeta de identidad (menores de edad).

Expedición de cédula de ciudadanía (por primera vez).

Duplicado por pérdida.

Rectificación de datos (si aplica).

La Registraduría informará posteriormente el lugar y la fecha donde podrá reclamarse la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, señaló que "la garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada".



Además de la atención programada en Montería, el registrador anunció que se evalúa la posibilidad de ampliar las jornadas a otros municipios de Córdoba, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en las zonas afectadas. Estas acciones se coordinarían con las alcaldías municipales para definir lugares, fechas y logística.



¿Qué está pasando en Córdoba por la emergencia invernal?

Córdoba enfrenta una de las temporadas de lluvias más fuertes de los últimos años. Según cifras oficiales, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas y 24 de los 30 municipios del departamento registran afectaciones, principalmente por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge. La situación ha generado inundaciones extensas en zonas rurales y urbanas, pérdidas en viviendas, cultivos y ganado, así como desplazamientos temporales de comunidades.

Publicidad

Las lluvias, consideradas atípicas para esta época del año, estuvieron asociadas a frentes fríos que descendieron desde el norte y modificaron las condiciones atmosféricas habituales en el Caribe. "Anteriormente, cuando llovía mucho el río y el exceso de agua se repartían y cuando bajaba y dejaba de llover en las montañas, es exceso de agua. En la ciénaga, se devolvía al río, sino hasta que llegaba a la desembocada duran en Caribe", explica Jorge Escobar, director del Instituto Javeriano del Agua, de la Universidad Javeriana.

El panorama históricamente ya era poco favorable para las comunidades, por los asentamientos en zonas que no debían habitarse, los niveles de agua del embalse que superaron los límites permitidos, según la Anla. Y se le sumó el paso de un fenómeno ambiental que sorprendió con intensas lluvias, cuando se suponía que la temporada sería seca.

Publicidad

"El frente frío bajó hasta casi la costa del Golfo de México en los Estados Unidos entonces ese frente frío que sucedió la semana pasada y que se estacionó sobre esta masa continental estuvo modificando los patrones normales de vientos y de corrientes en el Caribe y produjo que las lluvias excepcionales sobre nuestro país", señala el profesor Juan Diego Giraldo, de la Universidad Javeriana.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co