¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia en la tarde de este 5 de febrero: epicentro

Un sismo de magnitud 2,8 se presentó en la tarde de este miércoles 5 de febrero en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se registró exactamente a las 1:26 de la tarde, y tuvo una profundidad de 146 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El epicentro se ubicó a aproximadamente 11 kilómetros del municipio de Los Santos, a 13 kilómetros de Jordán y a 17 kilómetros de Betulia, todos en el departamento de Santander. Hasta el momento, las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo no han informado sobre personas lesionadas, daños en viviendas ni afectaciones en la infraestructura.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la calma y seguir las recomendaciones de gestión del riesgo, así como reportar si el sismo fue sentido a través de los canales oficiales del SGC, con el fin de fortalecer el monitoreo y la recopilación de información sobre la actividad sísmica en el país.



Los lugares de Colombia donde hay mayor actividad sísmica

Los Santos y municipios aledaños hacen parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia y el mundo. Allí se registran con frecuencia temblores de baja magnitud y gran profundidad, asociados a la interacción de placas tectónicas en el interior de la Tierra. El Servicio Geológico Colombiano recuerda que estos eventos son normales en el territorio nacional y recomienda a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales y tener presente un plan familiar de emergencia, incluso frente a sismos que no representan peligro inmediato.



Además de Santander, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha identificado varias regiones del país donde la ocurrencia de temblores es frecuente, debido a la compleja interacción de placas tectónicas y fallas geológicas activas. Una de ellas es el suroccidente colombiano, especialmente los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Allí la sismicidad está asociada a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, lo que genera tanto sismos superficiales como eventos de mayor profundidad. Esta zona concentra algunos de los movimientos telúricos más fuertes registrados históricamente en el país.

Publicidad

Otra región con actividad sísmica constante es el centro del país, que incluye Cundinamarca, Boyacá y Tolima. En esta área se presentan sismos de baja a moderada magnitud, muchos de ellos profundos, relacionados con estructuras geológicas internas y fallas como la Falla de la Cordillera Oriental. Aunque suelen ser poco perceptibles, se registran con alta frecuencia en los sistemas de monitoreo del SGC.

También se destaca la región del Eje Cafetero y Antioquia, donde convergen varias fallas activas. Finalmente, la costa Pacífica, especialmente el Chocó, es una zona altamente sísmica y con potencial de grandes eventos, debido a su cercanía al contacto entre placas tectónicas.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co