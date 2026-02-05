En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Atentan contra esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca; dos escoltas murieron

Atentan contra esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca; dos escoltas murieron

El equipo del congresista confirmó el atentado durante la tarde de este jueves 5 de febrero en la vía que conecta a Fortul con el municipio de Tame. Esto se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 5 de feb, 2026
Thumbnail

En la tarde de este jueves 5 de ferbrero, se reportó un atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca. Por el momento se conoce que, durante el hostigamiento, acontecido en la vía que conduce de Fortul hacia el municipio de Tame, perdieron la vida dos escoltas del congresista. El equipo de Castellanos confirmó que el sujeto no se encontraba en el vehículo, pues estaba en Yopal a la espera de ser recogido por el esquema víctima del ataque.

Videos conocidos por Noticias Caracol muestran el momento exacto en el que se registró el ataque. En las grabaciones pueden apreciarse los instantes en los que el vehículo del esquema de Jaramillo cayó en un retén del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y recibió, en cuestión de segundos, cientos de disparos provenientes de varios hombres de este grupo ilegal. El vehículo, tras los impactos de bala, quedó fuera de la vía en muy mal estado.

Reportan integrantes de esquema de seguridad y UTL de Jairo Castellanos desaparecidos

Noticias Caracol conoció que un segundo vehículo en el que se movilizaban más miembros del esquema de seguridad y UTL del senador Castellanos también fue víctima de dicho ataque en el departamento de Arauca. En este segundo carro se movilizaban tres escoltas más y un miembro de la UTL del congresista, quienes por el momento se encuentran desaparecidos.

Noticia en desarrollo...

