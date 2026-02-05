En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
FRENTE POR LA VIDA
ACCIDENTE EN BOGOTÁ
DÍA SIN CARRO
BOMBARDEO ELN
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave accidente en vía de Tolima, entre Calarcá y Cajamarca: una persona murió

Grave accidente en vía de Tolima, entre Calarcá y Cajamarca: una persona murió

Se produjo por el choque de dos vehículos de carga. Un testigo aseguró que se salvó “por un milímetro”. Se desconocen las causas del siniestro.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Grave accidente en vía de Tolima, entre Calarcá y Cajamarca: una persona murió
Captura de pantalla

Un grave accidente se produjo este jueves 5 de febrero en una vía de Tolima, en un tramo del túnel conocido como Los Azulejos, entre Calarcá y Cajamarca, en el descenso del Alto de la Línea. Por lo menos una persona murió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El violento choque, que se produjo entre dos vehículos de carga, provocó el cierre temporal de la vía.

Montacarga cayó por pendiente a otro tramo de la vía

Imágenes compartidas a través de redes sociales mostraron la magnitud del siniestro. Varios ciudadanos que estaban en la zona se detuvieron para auxiliar a las víctimas.

Últimas Noticias

  1. Jairo Castellanos Senador
    Este atentado contra el senador Jairo Castellanos aconteció durante la tarde del 5 de febrero. -
    Fotos: suministrada y Secretaría del Senado
    COLOMBIA

    Atentan contra esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca; dos escoltas murieron

  2. ¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia en la tarde de este 5 de febrero: epicentro
    SGC
    COLOMBIA

    ¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia en la tarde de este 5 de febrero: epicentro

Uno de los conductores falleció y el otro, al parecer atrapado entre las latas del camión y según se ve en los videos, era socorrido por personas que estaban en el lugar.

Un montacarga, que era transportado por uno de los tractocamiones siniestrados, rodó por una pendiente y cayó volcado sobre otro tramo de la vía, lo que provocó el cierre de la carretera.

En uno de los videos se oye a un hombre comentar: “Me salvé por un milímetro porque le dije al conductor ‘¡orillate, orillate, mirá!’. Pasó a un centímetro de nosotros”.

Publicidad

Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, declaró en Caracol Radio que están “trabajando para poder habilitar lo más pronto el corredor vial por la importancia que representa para la movilidad del país el cruce entre los departamentos del Tolima y el Quindío”.

Aún no se ha establecido cuál es la causa del accidente fatal.

Publicidad

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes de Tránsito

Tolima

Municipio de Cajamarca

Municipio de Calarcá

Publicidad

Publicidad

Publicidad