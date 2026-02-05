Grave accidente en vía de Tolima, entre Calarcá y Cajamarca: una persona murió

Un grave accidente se produjo este jueves 5 de febrero en una vía de Tolima, en un tramo del túnel conocido como Los Azulejos, entre Calarcá y Cajamarca, en el descenso del Alto de la Línea. Por lo menos una persona murió.

El violento choque, que se produjo entre dos vehículos de carga, provocó el cierre temporal de la vía.



Montacarga cayó por pendiente a otro tramo de la vía

Imágenes compartidas a través de redes sociales mostraron la magnitud del siniestro. Varios ciudadanos que estaban en la zona se detuvieron para auxiliar a las víctimas.

Uno de los conductores falleció y el otro, al parecer atrapado entre las latas del camión y según se ve en los videos, era socorrido por personas que estaban en el lugar.



Un montacarga, que era transportado por uno de los tractocamiones siniestrados, rodó por una pendiente y cayó volcado sobre otro tramo de la vía, lo que provocó el cierre de la carretera.



En uno de los videos se oye a un hombre comentar: “Me salvé por un milímetro porque le dije al conductor ‘¡orillate, orillate, mirá!’. Pasó a un centímetro de nosotros”.

#LoÚltimo | Un accidente de tránsito tiene cerrada la vía entre Calarcá y Cajamarca. Dos vehículos de carga pesada se estrellaron y uno de los conductores murió.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo: https://t.co/bWOOtvptsf pic.twitter.com/2K8u8zD7dC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 5, 2026

Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, declaró en Caracol Radio que están “trabajando para poder habilitar lo más pronto el corredor vial por la importancia que representa para la movilidad del país el cruce entre los departamentos del Tolima y el Quindío”.

Aún no se ha establecido cuál es la causa del accidente fatal.

Noticia en desarrollo.