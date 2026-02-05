Aerolíneas en Colombia que reanudarán vuelos a Caracas, suspendidos en noviembre de 2025

Las aerolíneas en Colombia que habían suspendido sus vuelos a Caracas, en Venezuela, desde noviembre de 2025, están anunciando que retomarán los viajes.

No se habían hecho más viajes luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a "extremar la precaución" al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe. A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias compañías, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE. UU. en aguas del mar Caribe como parte de la operación que el pasado 3 de enero terminó con la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. (Lea también: Se cumple un mes de la captura de Maduro: ¿qué ha cambiado en Venezuela sin él en el poder?)

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 29 de enero, después de una llamada telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que las conexiones aéreas con Venezuela se abrirían "muy pronto". (Lea también: Trump ordena reabrir el espacio aéreo comercial de Venezuela)



¿Qué aerolíneas volarán a Caracas?

Avianca informó que reanudará los vuelos a Caracas desde el próximo 12 de febrero con una frecuencia diaria. "La decisión responde a una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades competentes", señaló la compañía en un comunicado.



Indicó que la conexión aérea será entre las dos capitales, con salidas de Bogotá a las 7:40 de la mañana hora local y regreso de Caracas a las 12:10 hora local.



"Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región, de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional", agregó el comunicado.

Informó que los tiquetes para esta ruta ya se encuentran disponibles en su página web, la aplicación móvil, puntos de venta físicos, las agencias de viaje y el Contact Center.

Por otro lado, Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana con tres frecuencias semanales operadas los martes, viernes y domingos.

"La operación de estas rutas entre Colombia y Venezuela se realiza en coordinación con las autoridades competentes de ambos países y hace parte de la estrategia de Wingo para fortalecer la conectividad aérea entre ambos mercados, facilitando los viajes por motivos familiares, turísticos y de negocios", explicó en un comunicado.

Por su parte, Latam Airlines Colombia dijo que está preparando la reanudación de los vuelos a Caracas desde Bogotá, pero no ha dado fechas sobre el restablecimiento de las conexiones.

