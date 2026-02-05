En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre se escondió en un tanque de agua tras amenazar y abusar a una adolescente en Antioquia

Hombre se escondió en un tanque de agua tras amenazar y abusar a una adolescente en Antioquia

El presunto abusador no logró escapar de las autoridades y un juez decidió enviarlo a prisión, pese a que no se allanó a los cargos.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 5 de feb, 2026
En Antioquia, hombre se ocultó en un tanque de agua tras abusar a una adolescente
AFP

Un hombre de 24 años, identificado como Aquin Querales, fue enviado a prisión tras ser señalado de abusar sexualmente de una adolescente de 15 años el pasado 30 de enero en un municipio del norte del Valle de Aburrá, Antioquia.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de acceso o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, con circunstancias de agravación punitiva. (Lea también: Sacerdote condenado en Colombia por abusar a menor vive impune en Perú: está “rodeado de niños”)

¿Cómo se produjo el abuso a la menor de edad?

El sujeto, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, “ingresó sin permiso a la vivienda de la víctima y después de amenazarla de muerte con un cuchillo, al parecer, la abusó sexualmente en varias oportunidades”.

Para evitar ser capturado, decidió esconderse dentro de “un tanque de almacenamiento de agua ubicado en el segundo piso del inmueble donde residía”.

Sin embargo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró detenerlo el mismo día, poco después de que se conociera el abuso sexual a la menor de edad.

El hombre no aceptó cargos y fue enviado a prisión mientras se surte el proceso en su contra.

Otro hombre en Antioquia fue condenado por abusar de hijastra

La Fiscalía también informó sobre la sentencia que recibió un hombre de 58 años tras haber agredido sexualmente a su hijastra menor de edad.

Los hechos se remontan a diciembre de 2024, en el municipio de Arboletes. Según el ente acusador, se probó que el hombre aprovechó que estaba a solas con la víctima en la casa que compartía con la madre de la menor “y la llevó en contra de su voluntad hasta una habitación donde la agredió sexualmente”.

El hombre fue hallado culpable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y condenado a 16 años de cárcel. Sin embargo, su defensa apeló la decisión y se esperará a que la justicia falle en segunda instancia por este caso.

De acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer a finales de 2025, durante ese año se registraron más de 3 mil denuncias por delitos sexuales en 110 municipios de Antioquia. Autoridades señalaron que en el 48 por ciento de los casos los agresores hacen parte del entorno familiar.

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

