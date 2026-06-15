Soldado murió tras grave accidente durante misión en Magdalena: sufrió fuerte descarga eléctrica

La Primera División del Ejército Nacional de Colombia dio a conocer en la tarde de este lunes el fallecimiento de un soldado profesional que se desempeñaba como radiooperador. El hecho se produjo de manera accidental durante una misión en el sector de Linderos, en jurisdicción con el distrito de Santa Marta, en el departamento de Magdalena.



La tropas del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón se desplazaban por el sector con el fin de inspeccionar y verificar los hechos relacionados con la incineración de un vehículo tipo camión FTR. "Durante el desarrollo de esta misión, nuestro soldado profesional Luis Miguel González Salgado, quien se desempeñaba como radiooperador de la unidad, sufrió un lamentable accidente", se lee en el comunicado de la Primera División.



¿Qué se sabe de la muerte del soldado?

El soldado González Salgado sufrió una fuerte descarga eléctrica cuando la antena del equipo de radio entró en contacto con una línea de alta tensión. "De forma inmediata, nuestro soldado profesional fue evacuado hacia el centro médico del corregimiento de Buritaca. Una vez en el lugar, el personal médico de turno realizó la valoración correspondiente dentro del vehículo institucional, confirmando que el militar ya no presentaba signos vitales", agregaron.

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El cuerpo sin vida del soldado iba a ser trasladado a Santa Marta, pero un bloqueo en el puente Mendihuaca ha impedido el trayecto. "En estos momentos, el cuerpo permanece en las instalaciones de la Estación de Policía, a la espera de la normalización del tránsito en la vía y de la realización de los actos urgentes correspondientes, para posteriormente ser entregado a sus familiares con los honores militares establecidos", explicaron.

Desde el Comando lamentaron la muerte del soldado. "Más sentidas condolencias y un respetuoso mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de armas en este difícil momento. De igual manera, se dispuso de manera inmediata un equipo interdisciplinario del Centro de Familia Militar de la Segunda Brigada, el cual se encuentra brindando acompañamiento integral y apoyo psicológico permanente a los seres queridos de nuestro héroe", concluyeron en el comunicado.

