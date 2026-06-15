En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
TREN DE ARAGUA
BLESSD
LEY SECA
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Soldado murió tras grave accidente durante misión en Magdalena: sufrió fuerte descarga eléctrica

Soldado murió tras grave accidente durante misión en Magdalena: sufrió fuerte descarga eléctrica

El soldado profesional Luis Miguel González Salgado se desempeñaba en sus funciones como radiooperador cuando sufrió el grave accidente.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de jun, 2026
Comparta en:
Soldado murió tras grave accidente durante misión en Magdalena: sufrió fuerte descarga eléctrica
El soldado profesional Luis Miguel González Salgado se desempeñaba como radiooperador.
Primera División del Ejército Nacional

La Primera División del Ejército Nacional de Colombia dio a conocer en la tarde de este lunes el fallecimiento de un soldado profesional que se desempeñaba como radiooperador. El hecho se produjo de manera accidental durante una misión en el sector de Linderos, en jurisdicción con el distrito de Santa Marta, en el departamento de Magdalena.

La tropas del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón se desplazaban por el sector con el fin de inspeccionar y verificar los hechos relacionados con la incineración de un vehículo tipo camión FTR. "Durante el desarrollo de esta misión, nuestro soldado profesional Luis Miguel González Salgado, quien se desempeñaba como radiooperador de la unidad, sufrió un lamentable accidente", se lee en el comunicado de la Primera División.

¿Qué se sabe de la muerte del soldado?

El soldado González Salgado sufrió una fuerte descarga eléctrica cuando la antena del equipo de radio entró en contacto con una línea de alta tensión. "De forma inmediata, nuestro soldado profesional fue evacuado hacia el centro médico del corregimiento de Buritaca. Una vez en el lugar, el personal médico de turno realizó la valoración correspondiente dentro del vehículo institucional, confirmando que el militar ya no presentaba signos vitales", agregaron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El cuerpo sin vida del soldado iba a ser trasladado a Santa Marta, pero un bloqueo en el puente Mendihuaca ha impedido el trayecto. "En estos momentos, el cuerpo permanece en las instalaciones de la Estación de Policía, a la espera de la normalización del tránsito en la vía y de la realización de los actos urgentes correspondientes, para posteriormente ser entregado a sus familiares con los honores militares establecidos", explicaron.

Últimas Noticias

Presunto feminicidio de joven de 19 años en el sur de Bogotá: señalan a su expareja del crimen
BOGOTÁ

Presunto feminicidio de joven de 19 años en el sur de Bogotá: señalan a su expareja del crimen

El mensaje del ICBF tras presunto caso de abuso a menores en el norte de Bogotá
BOGOTÁ

El mensaje del ICBF tras presunto caso de agresión a menor: “Ningún adulto debe abusar de un niño"

Desde el Comando lamentaron la muerte del soldado. "Más sentidas condolencias y un respetuoso mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de armas en este difícil momento. De igual manera, se dispuso de manera inmediata un equipo interdisciplinario del Centro de Familia Militar de la Segunda Brigada, el cual se encuentra brindando acompañamiento integral y apoyo psicológico permanente a los seres queridos de nuestro héroe", concluyeron en el comunicado.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ejército Nacional

Santa Marta

Magdalena

Muerte

Publicidad

Publicidad

Publicidad