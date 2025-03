Supersalud entrega nuevos detalles de auditoría a Audifarma: ¿qué medicamentos hallaron en bodega?

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) entregó este lunes nuevos detalles sobre la auditoría que adelantó el pasado viernes en una bodega de Audifarma , y cuyos hallazgos han generado discusión por señalamiento del presidente Gustavo Petro y sectores de la salud. Lo primero que aclaró la entidad en un comunicado es que se trató de una auditoría "espejo", es decir "simultánea", con la visita a un establecimiento farmacéutico de Audifarma, ubicado en la Avenida Boyacá # 49-29, en Bogotá, y el centro de distribución de ese gestor, ubicado en el kilómetro 7,5 en la vía Rosal-Bogotá, en Funza, Cundinamarca.

Según la Supersalud, antes de la auditoría, el equipo de esa entidad estableció como metodología de evaluación el ejercicio de verificación en un punto de dispensación de Audifarma "del listado de pendientes, con corte 21 de marzo de 2025, para ser contrastado con el inventario físico de estos con su centro de distribución y así determinar si había desviaciones entre los pendientes del punto de dispensación y las unidades de medicamentos que se encontraban en la bodega".

La entidad explica que en la visita recibió "una base de datos en Excel con 6.116 unidades de medicamentos pendientes , a los cuales se procedió a contrastar con el inventario físico de los medicamentos que se encontraron en el centro de distribución".

El resultado del ejercicio, agrega, "evidenció medicamentos con existencias en el centro de distribución, pero que se encontraban como pendientes en el punto de dispensación CAF NOVA". Puntualmente, se trata de los medicamentos que aparecen en la siguiente lista publicada por la Supersalud en su comunicado:

¿Qué medicamentos se hallaron?

Como se evidencia en la lista, se trata de Atorvastatina, Levotiroxina sódica, Carvedilol, Pregabalina, Empagliflozina/Metformina, Tacrolimus, Insulina glargina, Insulina Glulicina recombinante y Valproato.

Según el equipo auditor de la Supersalud, "la lista de medicamentos seleccionados por la Superintendencia para la evaluación era un total de 22 medicamentos, entre los cuales 20 de ellos son de frecuente consumo y de bajo costo, como por ejemplo el Enalapril y el Losartan, que son para el control de la hipertensión arterial".

"Los otros 2 medicamentos (Tacrolimus cápsula de 1 mg y Micofenolato de Mofetilo) son usados para pacientes post trasplantados. No obstante, en el desarrollo mismo de la auditoría se revisaron, de forma adicional, los pendientes con el inventario físico de otros medicamentos como insulina de uso ambulatorio y domiciliario por parte de los pacientes con diabetes, entre otros", se lee en el comunicado.

Ante estos hallazgos, la Supersalud ordenó de inmediato el traslado y la dispensación efectiva de todos los medicamentos requeridos por los pacientes del punto de dispensación de la calle 26 y de los demás puntos de atención en Bogotá donde hay reporte de medicamentos pendientes para suministro y entrega final a los pacientes, con un plazo máximo de 24 horas para hacerlo efectivo.

Según el equipo auditor, "la orden de distribución inmediata se realiza para presionar la dispensación oportuna y completa, toda vez que no es admisible que teniendo existencia de los medicamentos, no hayan sido entregados a los pacientes que lo requieren, sobre todo porque estos medicamentos son de bajo costo".

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, reiteró que al ser los medicamentos "un bien de tipo social, cuya interrupción o no entrega oportuna pone en riesgo la salud y la integridad de los pacientes, no existen razones administrativas o de otra índole para que un gestor no cumpla con la distribución y dispensación, cuando está de por medio un contrato vigente con una EPS".

"La salud es un derecho fundamental contemplado en la ley Estatutaria de Salud, por lo tanto así como en los servicios de urgencias no se puede negar a ningún ciudadano colombiano o extranjero la atención en salud por parte de un hospital o IPS para proteger su vida, un gestor farmacéutico debe garantizar la dispensación oportuna de medicamentos a los afiliados cuando tiene existencia de los mismos", afirmó Rubiano García.

Cabe señalar que la crisis de la salud en Colombia, donde varias empresas prestadoras de servicios han sido intervenidas por el Gobierno, se ha agravado por la escasez de medicamentos en todo el país, un problema para el que nadie parece tener una solución a la vista. Ante la imposibilidad de conseguir medicamentos, en Bogotá, Cali y otras ciudades se han visto en los últimos días largas filas de usuarios de la salud pública que exigen la entrega de medicinas recetadas por los médicos y que en muchos casos son para tratar enfermedades graves o crónicas.



¿Qué responde Audifarma?

En un primer momento, Audifarma explicó que opera con una bodega centralizada desde donde despacha productos a todo el país y que es normal que algunos medicamentos estén en proceso de recepción o distribución, lo que podría generar faltantes temporales en ciertos puntos de dispensación.

Por ahora, no se ha emitido una nueva comunicación luego del segundo reporte de la Supersalud sobre el operativo en su bodega.

En todo caso, desde las asociaciones de pacientes se hizo un llamado al Gobierno nacional para buscar soluciones inmediatas, pues expresan su preocupación ante esta situación. Los pacientes, a través de asociaciones, insisten en que las dificultades administrativas y financieras no deben afectar el acceso a los medicamentos esenciales para millones de personas que dependen de ellos.

