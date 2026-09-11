Paciente de centro estético en Envigado falleció tras complicaciones en el procedimiento

Una mujer acudió a un centro estético de Envigado (Antioquia) para someterse a una cirugía estética y padeció complicaciones que condujeron a su muerte. Ahora las autoridades investigan qué pudo ocurrir con la ciudadana, ya que su fallecimiento ocurrió incluso antes de que se le aplicara la anestesia para iniciar el procedimiento.



La paciente fue identificada como Mónica Maritza Saldarriaga, una mujer de 48 años que fue hasta el centro estético para practicarse una mastopexia, una cirugía estética que es comúnmente conocida como levantamiento de senos. El proceso se habría llevado a cabo en el barrio Las Vegas, según el medio Alerta Paisa.

El momento en que la paciente registró complicaciones

Según el relato de Blu Radio, la mujer habría manifestado sentir un fuerte dolor en su brazo izquierdo. De acuerdo con una enfermera que cita el medio, el equipo se disponía a aplicarle la anestesia a Saldarriaga cuando ella les reportó la dolencia; solo minutos después empezó a sufrir un paro cardiorrespiratorio. El personal médico habría iniciado inmediatamente maniobras de reanimación avanzadas para ayudar a la paciente. Lamentablemente, no lograron salvarle la vida y después se confirmó oficialmente su fallecimiento.

Con su muerte, queda que las autoridades entren al caso para esclarecer las causas que rodearon a su deceso y establecer lo que realmente ocurrió previo a la intervención quirúrgica que finalmente no habría ocurrido.

Este caso hace que las autoridades sanitarias del departamento reiteren su llamado a las personas para que verifiquen los centros donde se someten a estos tratamientos, con tal de establecer si estos se encuentran cumpliendo la normativa y cuenten con el respectivo aval para dichas actividades. Una señal de alarma son los precios que son significativamente bajos en comparación con el mercado profesional, ya que esto suele indicar que hay insumos de mala calidad, personal no calificado o incumplimiento de normas.

¿Qué es una mastopexia?

Según expertos del área de la salud, la mastopexia es una cirugía estética que también se le conoce como levantamiento de senos o lifting de mama. Se realiza con el propósito de elevar, remoldear y dar firmeza a los pechos caídos al eliminar el exceso de piel y reubicar tanto el pezón como la areola. Hay procedimientos en los que se realiza con el propio tejido de la paciente o se emplean implantes mamarios en caso de que la paciente desee aumentar el volumen, o con reducción si se quiere reducir el tamaño del seno.

María Paula Rodríguez Rozo

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