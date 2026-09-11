Video | Epa Colombia fue trasladada con esposas en pies y manos en Ibagué: ¿cuál fue su destino?

La influencer Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, fue vista nuevamente por las cámaras fuera de su centro de reclusión. Recientemente, la reclusa fue trasladada de la Escuela de Carabineros en Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba) de Picaleña. Barrera continúa pagando su condena de cinco años y dos meses de prisión por los actos de vandalismo que cometió. El pasado viernes 7 de agosto de 2026 se conoció que la influencer fue cambiada de sede carcelaria, por tercera vez, debido a una orden presidencial. Aunque su abogada negó la versión y dijo que el traslado fue por orden del Inpec.



Esposada de pies y manos, con una cadena restringiendo sus movimientos, así se le vio a Epa este 10 de septiembre cuando fue trasladada en la ciudad tolimense. La reclusa fue acompañada por aproximadamente seis funcionarios del Inpec. El video fue grabado en el sector de Los Arrayanes, en la avenida Ambalá con calle 69, donde quedan los juzgados de Ibagué. La publicación del video volvió a encender la discusión en las redes sociales sobre la condena de Daneidy.

Mientras unos señalan que son los protocolos de seguridad propicios para el traslado de una prisionera, otros insisten en que Epa Colombia ya pagó su condena desde el momento en que canceló el valor de la multa impuesta por sus acciones. Conforme continúa la discusión y su detención, el equipo legal de Barrera sigue librando la batalla en los juzgados para pedir que su clienta sea libre, ya que en distintas oportunidades se ha negado la solicitud de que reciba casa por cárcel o la extinción de la pena.

#OBSERVE. Esposada de pies y manos, y con cadenas, la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia' y recluida en el complejo penitenciario Coiba de Picaleña (Tolima), fue trasladada ayer 10SEP bajo riguroso esquema de seguridad a audiencias en Ibagué. pic.twitter.com/G3rY5Ua8tQ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 11, 2026

¿Cómo va el proceso judicial de Epa Colombia?

En enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia ratificó precisamente la condena de Barrera después de negar un beneficio que se basaba en la ley de justicia restaurativa. Ahora, quien la representa es la abogada cartagenera Wendy Herrera, quien busca conciliar con TransMilenio para que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá acceda a mecanismos que puedan dejar a Barrera en libertad nuevamente. Todavía quedan varios años para que la condena finalice, pues Epa Colombia está privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025. Este mismo año, surgió una versión que indicaba que Barrera presuntamente recibía beneficios cuando estaba recluida en la Escuela de Carabineros, como el poder recibir visitas en las que le practicaban procedimientos estéticos.



Herrera habló sobre la salud mental de su defendida con La Red de Caracol Televisión: “No te puedo decir que está bien porque no lo está, porque la cárcel es la cárcel”. Y es que la litigante informó que su clienta ha padecido problemas asociados a su salud mental, como “ansiedad crónica”. “Me ha relatado muchos hechos en los que ha sido víctima de tortura psicológica. Según su relato, ha sido víctima de esa persecución, pues desde el mes de abril ya le venían diciendo que el 7 de agosto la iban a sacar”. Herrera sostiene que el no poder ver a su hija le ha dejado secuelas psicológicas que hoy la afectan. “Daneidy requiere acompañamiento médico para poder superar este episodio que seguramente lo vamos a superar, pero debe tener acompañamiento médico”. Sobre el supuesto beneficio que tenía en Bogotá, respondió: “Ahí personas se inyectaban botox, se hacen procedimientos, que celebran bautizos, celebran fiestas, cumpleaños, y la nena de ella no podía ingresar y tenía muchas restricciones”.

María Paula Rodríguez Rozo

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