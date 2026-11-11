Temblor de magnitud 3,5 sacude la frontera entre Colombia y Panamá este 11 de noviembre

Un sismo de magnitud 3,5 se registró este miércoles 11 de noviembre de 2026 en la región fronteriza entre Colombia y Panamá, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).



Epicentro y profundidad del temblor de este 11 de noviembre

Según el reporte de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:36 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El organismo ubicó el epicentro a 122 kilómetros de San Carlos, Panamá, en las coordenadas 7,38 grados de latitud y -79,89 grados de longitud.

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El evento fue identificado en una zona marítima cercana al litoral pacífico de Panamá, de acuerdo con el mapa de localización publicado por el SGC.



¿Cuál fue la profundidad del temblor?

Uno de los datos reportados por el Servicio Geológico Colombiano fue la profundidad del movimiento sísmico. La entidad lo clasificó como superficial, debido a que se originó a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre.

El boletín corresponde a una actualización del evento sísmico y el organismo advirtió que la información suministrada está sujeta a cambios.



¿Cómo activar las alertas de temblores en celulares Android?

Los usuarios de teléfonos Android pueden habilitar el sistema de alertas de terremotos de Google, una herramienta que utiliza los acelerómetros de los dispositivos para detectar movimientos sísmicos y enviar notificaciones a las personas que se encuentran en las zonas que podrían verse afectadas.

Para activar esta función, deben seguir estos pasos:



Ingresar a Ajustes o Configuración del celular. Seleccionar la opción Seguridad y emergencia. Buscar el apartado Alertas de terremotos o Alertas de sismos. Activar el interruptor para recibir las notificaciones.

Si no encuentra esta opción, puede ingresar a Ubicación > Servicios de ubicación y buscar allí las alertas sísmicas. Es importante mantener activados el servicio de ubicación y la conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles) para recibir las notificaciones.



¿Cómo activar las alertas de temblores en iPhone (iOS)?

En el caso de los dispositivos iPhone, Apple no tiene habilitado en Colombia un sistema nativo de alertas sísmicas anticipadas equivalente al de Google en Android.

Sin embargo, los usuarios pueden revisar si tienen disponibles las alertas gubernamentales en sus dispositivos. Para hacerlo, deben:



Abrir Configuración. Ingresar a Notificaciones. Desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla. Buscar el apartado Alertas gubernamentales y activar las opciones disponibles, si aparecen.

Otra alternativa es descargar aplicaciones especializadas en alertas sísmicas, como Earthquake Network o Sismo Detector, disponibles en la App Store. Para utilizarlas, se deben conceder los permisos de ubicación y notificaciones.

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Tenga en cuenta que ninguna de estas herramientas garantiza que recibirá una notificación antes de todos los temblores. El tiempo de aviso depende de las características del movimiento, la ubicación y el funcionamiento de los sistemas de detección. Las alertas no predicen los terremotos, sino que identifican movimientos que ya comenzaron.