Temblor de magnitud 4.8 sacudió al Santander durante las primeras horas del 15 de marzo: ¿lo sintió?

El fin de semana en Colombia comenzó con un fuerte temblor en Santander, zona en la cual se registró un sismo de magnitud 4.8 a las 4:19 a.m. El evento fue localizado a 7 km de Los Santos, aunque personas en varios departamentos afirman haberlo sentido.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la profundidad del sismo fue de 145 km, con una longitud de -73.15 y latitud 6.79. Los municipios en donde se sintió este movimiento telúrico fueron, principalmente, Los Santos, Jordán y Villanueva, en Santander.

Sin embargo, también se tuvieron reportes de departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Tolima, Arauca, Bogotá D.C., Córdoba y Magdalena.

"Se sintió en Medellín", "Me despertó el sonido de las ventanas en Piedecuesta", "Fue como de 8 segundos casi se me sale el corazón, me despertó, vivo en Floridablanca", "Corto en duración pero, fuerte en intensidad" y "Yo me asusté me despertó el horrible sonido de la ventana fue horrible se movió", algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Boletín sobre temblor en Santander hoy, 15 de marzo de 2025. Servicio Geológico Colombiano

A las 5:06 a.m., el SGC registró un nuevo sismo en Los Santos. En dicha ocasión el temblor fue de magnitud 3.1 y tuvo una profundidad de 148 km.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia se encuentra en una de las regiones más sísmicamente activas del mundo: el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta área alberga el 75% de los volcanes activos del planeta y es responsable de alrededor del 80% de los terremotos más fuertes registrados.

La interacción de las placas tectónicas en esta zona genera una actividad sísmica constante, lo que hace que eventos como el ocurrido en Arauca no sean tan infrecuentes. A lo largo de su historia, el país ha vivido varios sismos significativos, algunos de los cuales han causado graves daños y pérdidas humanas.

Qué hacer en caso de temblor, según la UNGRD

Antes



Revisar la estructura de la vivienda: Asegúrese de que su hogar sea sismo resistente. Si la construcción es anterior a 1998, se recomienda hacer una revisión técnica para detectar posibles fallos estructurales. Identificar riesgos: Revise si hay grietas en las paredes, daños en las columnas o techos, o fugas en las tuberías. Estos son signos de que la estructura podría no resistir un temblor de gran magnitud. Definir zonas seguras dentro de la casa: Identifique lugares cerca de columnas, lejos de ventanas y de objetos que puedan caer, como estanterías o lámparas. Asegurar objetos: Fije los muebles y electrodomésticos pesados que puedan volcarse o caer durante un temblor. Proteger ventanas: Instale películas de seguridad o coloque cortinas gruesas para evitar que los cristales se rompan y causen lesiones. Mantener las salidas despejadas: Asegúrese de que los pasillos y las rutas de evacuación estén libres de obstáculos. Acceso a suministros: Conozca la ubicación de las llaves de paso de gas, agua y electricidad, y asegúrese de que todos los miembros de la familia sepan cómo utilizarlas en caso de emergencia.

Durante



Mantener la calma: La tranquilidad es esencial para tomar decisiones acertadas y evitar pánico. Protéjase en construcciones resistentes: Si se encuentra en un edificio con estándares sísmicos, busque refugio bajo una mesa o cerca de una columna. Evite estar cerca de ventanas y estanterías. En construcciones informales, evacuar rápidamente: Si está en una estructura sin medidas de seguridad, salga de inmediato, pero con precaución de los riesgos que puedan presentar los alrededores. No use ascensores: Durante un temblor, los ascensores pueden fallar y quedarse atrapado dentro. Siempre use las escaleras. Si está afuera, busque un lugar seguro: Aléjese de estructuras como postes, fachadas de edificios, cables eléctricos y cualquier cosa que pueda caer. Si está en un vehículo, deténgase con seguridad: Reduzca la velocidad y deténgase en una zona segura, lejos de puentes, túneles o edificaciones que puedan colapsar.

Después



Verifique su salud y la de los demás: Tras el temblor, evalúe su estado físico y el de las personas cercanas. Si alguien está herido, intente proporcionar primeros auxilios mientras espera ayuda. Inspeccione su vivienda: Revise la estructura de su casa en busca de daños, como grietas en las paredes o columnas. Si observa daños graves, evite entrar en la vivienda hasta que sea evaluada por expertos. Corte los suministros si es necesario: Si hay alguna fuga de gas o agua, o si la electricidad está en riesgo de causar incendios, cierre las válvulas o interruptores correspondientes. Manténgase informado: Escuche las actualizaciones en radio o a través de medios oficiales sobre la situación de su región y las instrucciones de las autoridades locales. Si está atrapado, conserve la calma: Si no puede salir de una estructura, proteja su respiración, intente hacer ruido usando un silbato o golpeando objetos para señalar su ubicación. Evite gritar para no agotar su energía. Evite regresar a su hogar inmediatamente: No entre a su vivienda hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

