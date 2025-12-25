En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor durante la noche del festivo 25 de diciembre en Los Santos, Santander ¿Lo sintió?

Temblor durante la noche del festivo 25 de diciembre en Los Santos, Santander ¿Lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó el sismo ocurrido en la noche del 25 de diciembre en Los Santos, uno de los municipios con mayor actividad sísmica del país.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de dic, 2025
