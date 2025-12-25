Temblor durante la noche del festivo 25 de diciembre en Los Santos, Santander ¿Lo sintió?

Un temblor de magnitud 3,6 se registró en la noche de este 25 de diciembre de 2025 en el municipio de Los Santos, departamento de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).



El evento sísmico ocurrió a las 8:53 p.m. y presentó una profundidad de 145 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo. El boletín indica que el movimiento telúrico está localizado en las coordenadas 6.83° de latitud y -73.13° de longitud.

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios más cercanos al epicentro son Santa Bárbara, a 7 kilómetros; Piedecuesta, a 12 kilómetros; y San Andrés, a 20 kilómetros. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.

El nido sísmico de Los Santos, una de las zonas más activas del planeta

La alta frecuencia de sismos en Los Santos, Santander, tiene una explicación científica. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), esta zona hace parte de lo que se conoce como el Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se libera energía sísmica de manera constante y casi diaria, lo que la convierte en una de las más activas no solo del país, sino del mundo.



“La región de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico que libera energía sísmica todos los días. Por eso sentimos temblores con frecuencia en esta región... por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano”, explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano.



Según el SGC, este nido sísmico concentra cerca del 60 % de la actividad sísmica del país y solo tiene comparación con regiones como Hindu Kush, en Asia, y Vrancea, en Rumania. Se trata de una actividad asociada a fragmentos de placas tectónicas antiguas que permanecen en el manto terrestre y liberan energía de forma recurrente.

Esta condición también explica por qué los sismos con epicentro en Los Santos suelen sentirse en departamentos lejanos como Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, e incluso en Bogotá. Al originarse a gran profundidad (aproximadamente 150 kilómetros), las ondas sísmicas se propagan a grandes distancias, aunque con menor capacidad de causar daños en superficie.

El Servicio Geológico Colombiano insiste en que este tipo de eventos, aunque llamativos por su percepción, hacen parte del comportamiento natural de la región y recalca la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar la percepción de los sismos mediante las plataformas habilitadas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL