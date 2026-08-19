Temblor en Colombia de 3.1 en la tarde de este miércoles 19 de agosto: epicentro y profundidad

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la Red Sísmica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en la tarde de este miércoles 19 de agosto de 2026 se registró un temblor en la región Pacífica del territorio nacional. El reporte técnico confirma las siguientes variables del temblor:



Magnitud: 3.1 en la escala de magnitud de momento.

en la escala de magnitud de momento. Hora local: 18:10 (6:10 p. m. hora de Colombia).

(6:10 p. m. hora de Colombia). Epicentro: Municipio de Istmina, Chocó , localizado a 25 km de Sipí (Chocó) .

Municipio de , localizado a . Coordenadas geográficas: Latitud 4.43 y Longitud -76.69 .

y . Profundidad: Superficial (menor a 30 km).

Debido a la poca profundidad del evento, la liberación de energía fue percibida de forma leve por habitantes de municipios cercanos en el departamento del Chocó, tales como Istmina, Sipí, Condoto, Cértegui y la capital departamental, Quibdó. La entidad recordó que la información técnica proporcionada en los boletines preliminares y actualizados se mantiene bajo revisión continua.

Tras la consolidación del informe técnico por parte del SGC, los organismos de socorro y gestión del riesgo, encabezados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Defensa Civil Colombiana y los cuerpos de bomberos locales, iniciaron el barrido preventivo en la zona de influencia.

Hasta el momento, las autoridades locales no reportan afectaciones a la infraestructura vial, estructuras residenciales ni personas lesionadas a causa de este sismo. La Defensa Civil reiteró el llamado a la calma y recordó que los movimientos sísmicos de magnitud moderada son habituales en la dinámica tectónica del país.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

El territorio colombiano se encuentra ubicado en una de las zonas de mayor complejidad geológica del planeta. Para comprender la constante actividad telúrica en el país, es necesario analizar tres factores estructurales clave: la interacción de las placas tectónicas, el sistema de fallas geológicas activas y las dinámicas del subsuelo colombiano.



Interacción de placas tectónicas

Colombia está emplazada sobre la esquina noroeste de Sudamérica, un punto de convergencia de tres grandes estructuras dinámicas:



Placa de Nazca: Ubicada bajo el Océano Pacífico, avanza en dirección este empujando contra el continente. Placa Sudamericana: Soporta la masa continental del país y resiste la presión del bloque oceánico. Placa del Caribe: Delimita el margen norte del territorio y ejerce presión en dirección sureste.

Este fenómeno de compresión provoca un proceso conocido como subducción, donde la Placa de Nazca se introduce por debajo de la Placa Sudamericana. Esta fricción continua acumula grandes cantidades de energía que, al liberarse, generan sismos de diversa magnitud y profundidad a lo largo del litoral Pacífico y la región Andina.



Fallas geológicas activas

La deformación de la corteza continental producto de la subducción ha fracturado el subsuelo colombiano, creando un extenso mapa de fallas continentales. Entre las estructuras más relevantes destaca el Sistema de Fallas de Romeral, un conjunto de fracturas entrelazadas que atraviesa el país de sur a norte a lo largo de las cordilleras. Este sistema, sumado a fallas como las de Salinas, Atrato y Bucaramanga-Santa Marta, acomoda los desplazamientos tectónicos y produce de forma constante sismos de profundidad superficial e intermedia.



El Nido Sísmico de Mesa de los Santos

A nivel nacional, una de las zonas con mayor concentración de sismos es el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado bajo el municipio de Mesa de los Santos, en el departamento de Santander. Este punto es reconocido mundialmente como la segunda zona con mayor actividad sísmica del planeta, superada únicamente por el nido sísmico de Vrancea en Rumania. En Mesa de los Santos se registran cerca del 60 % de los sismos diarios de Colombia, con eventos de profundidad intermedia (entre 120 y 180 km) originados por el choque profundo de antiguos fragmentos de corteza sumergidos.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La gestión del riesgo de desastres empieza con la prevención ciudadana. Conocer las pautas básicas de comportamiento ante un sismo permite reaccionar de manera serena y segura:



Antes del evento

Identifique zonas seguras: Ubique las estructuras firmes dentro de su vivienda, oficina o lugar de estudio (como columnas o vigas).

Ubique las estructuras firmes dentro de su vivienda, oficina o lugar de estudio (como columnas o vigas). Asegure elementos pesados: Fije a la pared estantes, televisores o muebles altos que puedan volcarse.

Fije a la pared estantes, televisores o muebles altos que puedan volcarse. Tenga listo un kit de emergencia: Incluya agua potable, alimentos no perecederos, linterna, silbato, botiquín de primeros auxilios y copia de documentos de identidad.

Durante el evento

Conserve la calma: Mantenga la serenidad para tomar decisiones acertadas y guiar a quienes lo rodean.

Mantenga la serenidad para tomar decisiones acertadas y guiar a quienes lo rodean. Protéjase: Agáchese, cúbrase debajo de una mesa resistente o ubíquese al lado de una estructura de soporte.

Agáchese, cúbrase debajo de una mesa resistente o ubíquese al lado de una estructura de soporte. Aléjese del peligro: Evite ubicarse cerca de ventanas, vidrios, espejos o fachadas que puedan desprenderse. No use ascensores.

Después del evento

Verifique su estado físico: Compruebe que ni usted ni sus acompañantes presenten lesiones graves.

Compruebe que ni usted ni sus acompañantes presenten lesiones graves. Cierre registros de servicios: Si percibe olor a gas o fallas eléctricas, corte de inmediato los suministros de agua, energía y gas doméstico.

Si percibe olor a gas o fallas eléctricas, corte de inmediato los suministros de agua, energía y gas doméstico. Información oficial: Siga de manera exclusiva los canales y reportes actualizados emitidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la UNGRD.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

