Temblor en Colombia en la madrugada de este 18 de febrero: epicentro fue en municipio antioqueño

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la madrugada de este miércoles 18 de febrero un temblor con epicentro en el municipio de Mutatá, departamento de Antioquia. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:15 hora local, registrando una magnitud de 2.8 en la escala de Richter.

El reporte técnico indica que el sismo tuvo una profundidad superficial, definida técnicamente como menor a 30 kilómetros. Su localización exacta se situó a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Mutatá, en las coordenadas latitud 7.27 y longitud -76.35. Debido a su baja magnitud, el evento no generó afectaciones en infraestructuras ni víctimas, aunque este tipo de movimientos son monitoreados de manera permanente por la Red Sismológica Nacional.



Para comprender la naturaleza de este sismo, es necesario desglosar los tres datos clave proporcionados por el SGC:



(2.8): Esta cifra mide la energía liberada en el foco del sismo. En la escala técnica, un valor de 2.8 se considera un sismo de baja intensidad, generalmente percibido solo por personas en reposo o en pisos altos cerca del epicentro, y rara vez causa daños. Epicentro : Localizado en Mutatá, una zona del Urabá antioqueño que se encuentra en un entorno de alta complejidad geológica, cerca de la interacción entre las cordilleras y las llanuras del Caribe.

: Localizado en Mutatá, una zona del Urabá antioqueño que se encuentra en un entorno de alta complejidad geológica, cerca de la interacción entre las cordilleras y las llanuras del Caribe. Profundidad (Superficial): Al ocurrir a menos de 30 km de la superficie, la energía tiene menos distancia que recorrer para llegar al suelo. Esto explica por qué, a pesar de su baja magnitud, puede ser sentido con claridad en las poblaciones más cercanas al punto de origen.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La frecuencia de estos eventos en el país no es una coincidencia, sino el resultado de una configuración tectónica privilegiada y compleja. Colombia se encuentra ubicada en lo que los geólogos denominan una "esquina tectónica", donde convergen tres grandes placas: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa Suramericana.



Esta interacción constante genera dos fenómenos principales:



Subducción : La Placa de Nazca se "mete" debajo de la Suramericana en el Pacífico, acumulando una tensión inmensa que se libera periódicamente en forma de sismos.

: La Placa de Nazca se "mete" debajo de la Suramericana en el Pacífico, acumulando una tensión inmensa que se libera periódicamente en forma de sismos. Sistemas de Fallas: El empuje de estas placas ha fracturado la corteza terrestre en el interior del país, creando fallas geológicas activas como las de Romeral, Murindó (cercana a Mutatá) o la Falla Frontal de la Cordillera Oriental.

Según el Servicio Geológico Colombiano, en el país se registran en promedio 2.500 sismos al mes, lo que equivale a unos 80 eventos diarios. La mayoría de ellos son imperceptibles para el ser humano, pero confirman que el territorio está en constante reacomodación. Regiones como el "Nido Sísmico de Bucaramanga" o zonas de confluencia de fallas en Antioquia y el Chocó son puntos de actividad recurrente donde la liberación de energía es parte de la dinámica natural del planeta. La entidad reitera que, aunque Colombia es un país sísmicamente activo, estos movimientos son procesos normales de la Tierra y la mejor herramienta frente a ellos es el conocimiento y la construcción sismorresistente.

