Petro volvió a referirse a muerte de niño Kevin Acosta y pidió investigar más: "No mentimos"

La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de tan solo siete años, genera el profundo dolor de muchos padres de familia en Colombia. El menor padecía hemofilia, una enfermedad rara que impide la coagulación adecuada de la sangre y que, sin el tratamiento necesario, puede resultar fatal ante cualquier lesión. Según denunció Yudy Pico, mamá del niño, el menor llevaba dos meses sin recibir su medicamento vital debido a que la Nueva EPS no se lo entregaba desde diciembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El evento que desencadenó el deceso de Kevin fue cundo sufrió un golpe en la cabeza mientras montaba bicicleta, lo que le provocó una hemorragia cerebral. De acuerdo con Pico, a pesar de la gravedad, su atención se vio gravemente obstaculizada por barreras administrativas; en el hospital local de Palestina, Huila, debieron esperar horas la autorización de la EPS para trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Para cuando Kevin finalmente llegó al Hospital La Misericordia, en Bogotá, su estado era crítico y los médicos no pudieron salvarlo.

A propósito de este caso, el presidente Gustavo Petro, desde La Guajira, leyó un informe sobre la ruta de atención que se realizó con Kevin, señalando que falta conocer la autopsia y aseguró que sí hubo un accidente en bicicleta.



Por un lado, detalló que hubo un periodo de tratamiento por hemofilia que se entregó en Pitalito, Huila. Sin embargo, aseguró que el niño tuvo que irse a Santander. “En ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito y tiene el accidente en bicicleta que, por instancias de la Nueva EPS y autoridades médicas, hacen que se tome la decisión de trasladarlo a Bogotá, donde muere el niño”, informó.



Petro leyó un mensaje del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el cual señala que la familia del menor pidió el traslado para Santander en diciembre para cuatro meses. Fue el 14 de diciembre cuando recibieron la última dosis en el Huila, según explicó Petro.

Publicidad

En enero regresaron al Huila y por eso no recibieron la dosis de ese mes. “Aquí hay que determinar la responsabilidad individual. Tenía que recibir una dosis el 14 de enero. Según el interventor de la Nueva EPS, se le suministraría el 9 de febrero, pero el 8 de febrero cae a una cuneta de metro y medio de profundidad, el niño se cae en su bicicleta en un polideportivo, sufriendo un trauma craneoencefálico severo, pierde el conocimiento por cinco minutos y sufre otorragia y epistaxis; o sea, sangrado por el oído y la nariz. Eso es signo de fractura de la base del cráneo, queda somnoliento, lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, y lo remiten al hospital Pitalito, de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas”, leyó Petro.



"No mentimos": Petro

De acuerdo con el presidente, el estado de Kevin se deterioró y se le informó a la madre sobre la necesidad de intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero ella no aceptó la intervención. “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, mencionó Petro sobre la decisión de la familia.

Y continúo: “Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico. El paciente en la madrugada del 9 de febrero presenta síntomas de compresión cerebral y cuando lo trasladan por avión a Bogotá tiene a las 5 p. m. sospecha de muerte encefálica. Durante el transporte aéreo presenta paro cardiorrespiratorio y lo reaniman. En el Hospital de La Misericordia le dan atención, pero con pronóstico vital y funcional reservado, alto riesgo de deterioro clínico con alta sospecha de lesión severa irreversible”.

Publicidad

Finalmente, el presidente Petro explicó que tiene en sus manos el documento de la mamá sobre la no realización del tratamiento quirúrgico. “No mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa”, apuntó. El mandatario añadió que hay que investigar más para establecer responsabilidades ajenas a la familia y la pausa en la que Kevin no recibió el tratamiento de la hemofilia el 14 de enero.

Por su parte, la Fiscalía abrió una indagación para establecer si hubo algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en la muerte del menor.

NOTICIAS CARACOL