Tensa discusión entre sacerdote y grupo de monjas en Antioquia: esta fue la razón de la controversia

Hay polémica en el municipio de Guarne, en el departamento de Antioquia, tras una discusión cuyos protagonistas son un sacerdote anglicano y un grupo de monjas católicas. La discusión de "hábitos" se presentó en las últimas horas en una zona privada del municipio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"¿Eso es lo que ustedes predican, hermanas? ¿Ese es el rosario que ustedes rezan acá siempre, si? Por es que tanta gente se ha alejado de la iglesia", dice en un video el sacerdote de la confesión religiosa prelatura apostólica, Verbum Domini. El religioso, identificado como Julián Maldonado Montoya, pretendía oficiar una misa en el Alto de la Virgen, una zona privada y sin autorización.



¿Qué se sabe de la discusión entre los religiosos?

Las monjas trataban de evitar que se llevara a cabo la Eucaristía y ante la resistencia del padre pidieron apoyo de la justicia terrenal, la Policía de Antioquia. "Estamos acá en el Alto de la Virgen, no nos dejan celebrar la Eucaristía. Entonces vamos a poner autoridades porque yo tengo todos mis papeles en regla. Es que yo no ningún sacerdote falso en ninguna parte", agregó el religioso en el video que se hizo viral. De acuerdo a las autoridades, el predio pertenece a las religiosas.



"Le dije al comandante que me mostraran una orden que me tenía que quitar de esa manga. Y el comandante me dijo: 'Padre, los documentos, ¿usted quién es?'. Me presenté, le di los documentos y yo le dije: Qué triste que casi 10 policías vengan a custodiarme a mí con mi comunidad y a quitarme de acá de este espacio, de esta manga, solo por celebrar la Eucaristía", contó Maldonado Montoya en otro video.



Lea: Sacerdote retirado fue golpeado en Antioquia por vecinos tras pedirles que bajaran volumen a música

Publicidad

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, dijo que los miembros de la institución policial que atendieron la discusión "no aplicaron ningún comparendo porque llevaron a cabo una actividad de mediación policial para que el señor se retire de ahí. Así lo hizo". El uniformado también contó que otra persona que estaba presenciando la discusión invitó al sacerdote a su predio, en una zona cercana, para que celebrara su misa en ese lugar.

El santuario de la madre santificadora, ubicado en el oriente de Antioquia, pasó de ser un espacio de conexión con Dios a un sitio de confrontación verbal que tiene un sacerdote orando para que todo se aclare y no pase a mayores. "Aquí no se trata de religiones, se trata de Cristo y Cristo predicó en todas partes", concluyó el sacerdote en el video.

Publicidad