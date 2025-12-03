En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor en Colombia en la madrugada de este miércoles 3 de diciembre: cerca a 4 ciudades principales

Temblor en Colombia en la madrugada de este miércoles 3 de diciembre: cerca a 4 ciudades principales

En la madrugada de este miércoles 3 de diciembre de 2025 se registró un temblor en cercanías a cuatro ciudades principales. El Servicio Geológico Colombiano dio los detalles del evento sísmico.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de dic, 2025
Imagen de referencia del temblor.
Archivo/Servicio Geológico Colombiano

