Temblor en Colombia en la madrugada de este miércoles 3 de diciembre: cerca a 4 ciudades principales

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado reportando un evento sísmico de magnitud 2.5 en la madrugada de hoy, 3 de diciembre de 2025. El temblor se registró a la 01:38 hora local, lo que corresponde a un sismo de baja intensidad que, por su naturaleza, pudo haber sido percibido levemente por la población cercana al epicentro.

¿Cómo fue el temblor registrado este 3 de diciembre?

Según el reporte oficial, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 4 kilómetros de Obando, un municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Las coordenadas exactas del epicentro son 4.60 grados de latitud y -75.95 grados de longitud.

Una característica clave del sismo fue su profundidad, catalogada como superficial (menor a 30 kilómetros). En general, los sismos superficiales tienden a sentirse con mayor intensidad en las zonas aledañas al punto de origen, incluso si su magnitud es baja, debido a la corta distancia que recorren las ondas sísmicas hasta la superficie.



Aunque la magnitud de 2.5 es considerablemente baja y generalmente no representa un riesgo para la infraestructura, el mapa de ubicación del SGC muestra la proximidad del evento a varios centros poblados y capitales regionales. En el entorno cercano al epicentro, además de Obando, se encuentran las ciudades de Armenia, Pereira, Manizalez e Ibagué. En la zona más amplia, la ciudad de Cali también se ubican dentro del rango geográfico monitoreado. Dado el nivel de magnitud, los reportes de sensación serían probablemente limitados y leves, sin causar alarma ni daños, si es que fue sentido.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La constante actividad sísmica en Colombia no es un fenómeno inusual, sino una consecuencia directa de su compleja configuración geológica. El país se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, en el borde noroccidental de Suramérica.



Esta elevada sismicidad se debe a la interacción y convergencia de varias placas tectónicas: principalmente la placa de Nazca, que se introduce (subduce) por debajo de la placa Suramericana, y la influencia de la placa del Caribe. El movimiento continuo y el roce entre estas placas acumulan enormes cantidades de energía que, al liberarse de manera súbita, generan los sismos. Además, el territorio está atravesado por una densa red de fallas geológicas activas. Esta dinámica geológica mantiene al país en un estado de amenaza sísmica constante, lo que subraya la importancia de los sistemas de monitoreo y la preparación ciudadana ante eventos futuros de cualquier magnitud.

