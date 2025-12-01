En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Crudo relato de mujer que sobrevivió a ataque con un martillo; expareja tenía orden de alejamiento

Crudo relato de mujer que sobrevivió a ataque con un martillo; expareja tenía orden de alejamiento

“Sentí un martillazo y hasta ahí me acuerdo”, relató Karina Rincón en Séptimo Día. Pese a la orden de alejamiento, su expareja aprovechó las visitas a su hija en común para ingresar a la casa y atacarla brutalmente.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 1 de dic, 2025
