BOGOTÁ

Video | Momento del atraco en el que murió universitario Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá

El joven barranquillero estaba forcejeando con uno de los criminales, quien sacó un arma de fuego y le disparó dos veces. Al parecer, el asesino es un adolescente de 16 años.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de dic, 2025
Video del momento en que delincuentes en Bogotá mataron a Jean Claude Bossard por robarle el celular

