Video | Momento del atraco en el que murió universitario Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá

Un joven de que estaba próximo a cumplir 30 años fue asesinado a tiros por dos delincuentes que le intentaron robar su morral y su celular en el norte de Bogotá. En la reacción, la Policía abatió a uno de los criminales y aprehendió al otro, quien resultó herido.



En video quedó el momento en que el joven asesinado, identificado como Jean Claude Bossard, fue abordado por uno de los criminales en la avenida 19 con calle 107, norte de Bogotá. El barranquillero, a quien el ladrón intenta robarle una cadena de oro y el celular, puso resistencia y durante varios segundos forcejearon.

Fueron cerca de 28 segundos en los que Jean Claude se resistió al asalto, el delincuente le disparó y la víctima quedó tendida en el piso.



¿Quién era Jean Claude Bossard?

Luego de los dos disparos que recibió, Jean Claude, quien era administrador de empresas y que cumplía 30 años el 5 de diciembre, falleció.

Noticias Caracol conoció que Jean Claude Bossard era motociclista, sus padres viven en la ciudad de Barranquilla y su papá es un ciudadan francés.



En las cámaras de seguridad se ve cómo uno de los delincuentes espera al otro, quien posteriormente huyó a bordo con su cómplice hacia el norte de la ciudad de Bogotá. Un Policía los interceptó y a unas cuadras adelante disparó con su arma de dotación contra los sujetos.



El conductor de la motocicleta fue abatido por el uniformado, mientras que la persona que disparó es un menor de 16 años que resultó herido y posteriormente fue aprehendido por la Policía.

Según vecinos de la zona, estos dos sujetos delinquían en los alrededores. “La llamamos la banda de La Moto Naranja y había cometido varios hurtos, entre ellos el atraco a un restaurante de la zona y muy recientemente cuando los atracadores apuñalaron a un muchacho por robarle sus pertenencias”, dijo en Noticias Caracol Hernán Castro, coordinador de Zona Segura Usaquén.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, informó que “aproximadamente a la 1:30 de la tarde en la avenida 19 con 108, unos individuos que se desplazaban en una motocicleta intentaron hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente, al momento opuso resistencia y los delincuentes le disparan en dos ocasiones. La persona quedó tendida en la vía”.

Agregó el general que “al tratar de huir, el patrullero enfrentó a los delincuentes y producto de ese enfrentamiento un delincuente quedó neutralizado y el otro capturado. Estas personas habían intentado hurtar a esta persona y en la reacción policial se abate a uno y se captura al otro. Se incautó un arma de fuego y la motocicleta en la que se estaban desplazando los delincuentes”.

En cuanto al adolescente aprehendido, mencionó el general que “tiene 16 años, tiene una herida en el brazo. La otra persona (el ladrón muerto) aproximadamente tiene entre 25 y 30 años”.

Finalmente, el general Cristancho informó que la Policía de Bogotá ya había tenido enfrentamientos con los dos delincuentes que participaron en estos hechos: “La Policía tuvo un enfrentamiento el 10 de noviembre con estos delincuentes. Incluso, en esa ocasión también hubo intercambio de disparos. Por eso se ha priorizado esta zona, por eso teníamos unos puestos fijos, por eso teníamos en esta zona unos planes especiales para evitar que se presentaran estos hechos. Ya estábamos trabajando, pero desafortunadamente el día de hoy alcanzaron a cometer este delito”.



Incremento de la inseguridad en Bogotá en 2025

Según el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad, entre enero y julio de 2025 los homicidios aumentaron un 5,3%, las lesiones personales un 4,9% y las denuncias por violencia intrafamiliar se incrementaron en un 20,7% frente al mismo periodo del año anterior. Aún más preocupante: entre enero de 2024 y julio de 2025 se registraron más de 14.600 delitos sexuales, de los cuales el 75% tuvieron como víctimas a mujeres y el 50% a niñas y adolescentes, concentrándose en Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy.

De acuerdo con el concejal Armando Gutiérrez, lo más alarmante es que, pese a estas cifras, la propia Secretaría Distrital de Planeación reconoce que al cierre de 2024 al menos 14 productos estratégicos de la política de seguridad presentaron bajo cumplimiento, incluidos aquellos orientados a prevenir violencias sexuales y a comprender a fondo el fenómeno delincuencial en la ciudad. En otras palabras, las metas más urgentes para contener la violencia son las que menos avances muestran.

